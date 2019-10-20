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無人機送貨 Google姊妹公司Wing開全美先河

2019-10-20 10:15中央社 華盛頓19日綜合外電報導

谷歌（Google）母公司Alphabet的無人機子公司Wing昨天在維吉尼亞州送出第一趟貨物，是全美第一家使用無人機送貨的公司。

在Wing選為測試地點的維州小鎮克利斯汀堡（Christiansburg），2萬2000居民可以訂購一般由聯邦快遞公司（FedEx）運送的商品、連鎖藥妝華爾格林（Walgreens）藥品，以及當地商家的糖果，且全都會由無人機運送。

Wing發出聲明說，昨天下午已在克利斯汀堡用無人機送出第一趟貨，「為在全國使用最先進無人機送貨鋪路」。

聲明說，一個家庭使用Wing的App訂購止痛藥、喉糖、維生素C片、瓶裝水和面紙。

一名老先生為太太訂購生日禮物，雖然大部分運送由聯邦快遞卡車載運，但最後一哩路是由無人機完成。

Wing克利斯汀堡營運中心的員工負責把貨品裝進這架黃白色的無人機，貨品不得超過1.3公斤，運送範圍限定10公里內。

無人機抵達目的地後不會降落，而是盤旋在目的地的半空中，由繩索垂降包裹。

包括亞馬遜（Amazon）、優比速公司（UPS）、Uber Eats在內，許多公司都在嘗試推出類似服務，但Wing是最先取得美國聯邦航空總署（Federal AviationAdministration, FAA）執照的業者。

UberUPSAlphabet
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