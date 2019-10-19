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川普揚言告CNN 求償鉅款 反遭嗆「窮途末路公關伎倆」

2019-10-19 14:09世界日報 編譯馬永慶╱綜合18日電

川普總統及其競選連任陣營的律師在一封信中揚言控告有線電視新聞網(CNN)，稱CNN錯誤地自我宣傳為新聞機構，並要求CNN高層首先就此事討論「適當的解決方案」，包括付出大筆賠償金。

這封日期註明為10月16日的信件，18日公開，是川普對媒體作出的最新威脅，但至今他仍未提起訴訟。他認為自2016年他競選總統以來，媒體對他作出不公平報導。

CNN發言人說：「這不過是窮途末路的公關伎倆，不值得回應。」

哈佛法學院的「假廣告法」教授麗貝卡‧杜希內特(Rebecca Tushnet)說，這封信的法律論點「沒有理據」，她懷疑是否會提起訴訟。

這封信是由哈德(Charles Harder)簽署，他代表川普向多家媒體機構發出類似威脅。去年，哈德暗示川普會控訴紐約時報，稱該報對其商業王國的調查報導「極具誹謗性」。

哈德還威脅提起誹謗訴訟，控告「烈焰與怒火：川普的白宮內幕」(Fire and Fury: Inside the Trump White House)一書的作者沃爾夫(Michael Wolff)，該書描述一位無能的總統笨拙地處理白宮事務。

川普經常抨擊CNN和其他新聞機構，稱他們報導「假新聞」，是「人民的仇敵」。

在2018年11月7日國會選舉後的第二天，當CNN的白宮通訊員阿科斯塔(Jim Acosta)在記者會上詢問有關通俄門的調查和移民大篷車穿越墨西哥的問題時，川普怒氣勃發。

當天稍後，白宮指責阿科斯塔觸摸一名女實習生，她試圖拿掉他的麥克風，被他推開。

CNN因阿科斯塔被取消採訪權而提起訴訟，稱此舉違反記者的憲法權利，法官對CNN作出有利的臨時裁決，隨後白宮恢復他的採訪權。

CNN川普白宮
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