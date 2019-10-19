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川普集團遭投訴不付工程款 次子回應：若做得棒一定給

2019-10-19 14:07世界日報 記者顏伶如╱綜合報導

這些年來，川普集團(Trump Organization)遭到旗下不同包商投訴累計達數百次，某些案例可以追溯回到1980年代，指控內容多與川普集團不依合約付款有關。川普總統次子、目前擔任川普集團執行副總裁的艾瑞克川普(Eric Trump)表示：「如果工作做得很棒，我們一定付款。」

艾瑞克川普日前出席雅虎財經新聞(Yahoo Finance) 舉辦的「全市場高峰會議」(All Market Summit)時表示：「我們相信，如果有人把工作做得很棒，我們就會付錢，而且會很快就付錢。我們當然有付錢給包商。」

艾瑞克川普說，對於沒有完成工程的包商，川普集團才會拒絕付款。

他說，拿不到工錢的包商，都是因為沒有把工程做完，「而且他們沒把事情做好，有的做得草率，有的則是拖延進度長達兩個月。這些包商我們不能留著，我們必須找別人來接手。現實社會的狀況就是如此。」

對於「包商常常拿不到工程款」的傳聞，艾瑞克川普說：「很多人喜歡動不動就抹黑我們。」

2016年大選期間，當時身為共和黨候選人的川普在辯論會上被問到包商拿不到工程款的問題時，曾經回應表示：「可能是因為他根本沒把事情做好，我對他的工作成果並不滿意。」

艾瑞克川普說，對於沒有完成工程的包商，川普集團才會拒絕付款。圖／世界日報提供
艾瑞克川普說，對於沒有完成工程的包商，川普集團才會拒絕付款。圖／世界日報提供
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