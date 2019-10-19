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市售嬰兒食品 恐含有毒重金屬

2019-10-19 12:07世界日報 編譯吳日君／綜合18日電

一項新研究指出，市面販售的嬰兒食品，很有可能含有微量有毒重金屬，包括砷與鉛；風險最高的是果汁、米製品，包括泡芙點心(puff snacks)、米片(rice cereals)；因為米在生長時，能特別有效吸收常見農藥含量砷。

研究指出市售嬰兒食品很有可能含有微量有毒重金屬。圖／世界日報提供
研究指出市售嬰兒食品很有可能含有微量有毒重金屬。圖／世界日報提供
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這項研究由美國非營利組織「健康嬰兒光明未來」(Healthy Babies Bright Futures)委託進行，於17日出爐。

研究測試168種現存嬰兒食品，是否含有四種重金屬：砷、鉛、汞、鎘；調查發現95%嬰兒食品中，至少被一種重金屬汙染，有四分之一受檢嬰兒產品包含所有四種重金屬；只有九種嬰兒食品發現不含有四種重金屬中的任何一種。

被測試的七個嬰兒米粉中，有四個含有無機砷，這是金屬類特別毒性成份，含量超過FDA建議10億分之100的限量。地瓜與胡蘿蔔因為是根莖作物，金屬含量也高。

測試嬰兒食品包括61個品牌、13種食物，包括嬰兒配方奶粉、初牙餅乾、穀物與果汁。包括家長在當地商品購買最普遍品牌嬰兒食品，以及網購食品。

在這些金屬中，鉛含量最高，在94%嬰兒食品中出現；鎘與砷在大約四分之三的嬰兒食品中出現；汞最少見，只有三分之一嬰兒食品中含有。

除了汞之外，所有其他重金屬都是已知或可能對人類致癌物，由於在上世紀經常因農藥使用含量，至今可能仍留在土地中。四種重金屬皆具有神經毒性，對健康兒童大腦構成嚴重威脅。

暴露在重金屬當中，會導致智商降低。其他負面影響還包括缺乏注意力、學習與行為障礙。然而，降低嬰兒食品暴露在重金屬風險的方法之一，就是推動食品暨藥物管理局(FDA)制定法規。目前，FDA尚未發布有關重金屬最大安全限量指南或標準。

專家也建議家長，可提供市售嬰兒食品以外的安全食物蔬果，以替代有毒金屬汙染風險食品。例如選擇不含米的零食和非米穀物，如燕麥片、雜糧五穀，減少重金屬暴露。讓孩子吃各種蔬菜，除了普通地瓜和紅蘿蔔之外；並可把初牙餅乾換成冷凍香蕉。

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