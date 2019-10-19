FDA抓到含石棉的證據 嬌生召回嬰兒爽身粉

2019-10-19 12:05 世界日報 編譯吳日君／綜合18日電



嬌生回收有石棉污染之嬰兒爽身粉。圖／世界日報提供 分享 facebook

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)發現嬌生公司(Johnson & Johnson)生產的嬰兒爽身粉有石棉成分的證據後，嬌生18日宣布召回產品。

有越來越多人指控滑石粉產品被強力致癌物污染，雖然嬌生大都否認，但此次回收行動可能削弱嬌生公司的抗辯。

嬌生表示，監管機構在線上零售商購買一瓶嬰兒爽身粉進行採樣臨檢，發現有微量的石棉成分；該公司多年來否認其滑石粉產品存在石棉致癌物質。該公司發言人表示，這是嬌生首次針對石棉考量，將嬰兒爽身粉撤離市場。

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宣布回收的同時，嬌生重申長期抗癌主張的部分辯護，表示過去40年做過數以千計次測試，一再證明嬌生消費性滑石粉產品不含石棉；這次是出於謹慎，才進行回收貨品。

此次回收嬰兒爽身粉產品是於去年生產出貨，回收序號為#22318RB，主要由一家零售商線上出售3萬3000瓶，可能也送貨至一般商店；FDA並未說明是哪家零售商。

嬌生正面臨數以千件指控其嬰兒爽身粉與其他滑石粉產品致癌的訴訟案，有些人罹患間皮瘤(Mesothelioma)，這是一種侵略性癌症，被認為是因為接觸石棉而導致的疾病；另外一些人則患有卵巢癌，也與石棉有關。

密西根大學公司政策企管教授高登(Erik Gordon)表示，召回行動將影響訴訟的辯護，可能導致公司支付更多費用或和解案件。

「紐約時報」去年調查發現，嬌生主管數十年來知道滑石粉被石棉污染的風險，但並未警告消費者。在訴訟期間公開的公司內部文件記錄了主管擔憂潛在汙染風險的時間，可追溯到50年前。

分析師報告指出，嬌生可能因滑石產品訴訟而面臨50億元法律責任。在已公開的1萬5500例滑石粉訴訟案中，估計有1000例涉及間皮瘤病症。

嬌生主管強調，所檢測到的石棉含量非常低，含量是採樣的兩萬分之一；但衛生機構表示，沒有已知的石棉安全暴露水平。

根據美國國家癌症研究所，隨著石綿接觸程度加重與時間增加，健康風險會上升；總體證據顯示，沒有任何水平的石棉接觸是安全的，僅短暫接觸就可能受影響。