白宮幕僚長添亂 認了電話門又改口

2019-10-19 00:20 聯合報 國際中心／綜合報導



白宮代理幕僚長穆瓦尼一度承認援烏款項被扣押，以換取烏克蘭政府合作。 （美聯社） 分享 facebook

美國總統川普因為被控打電話施壓烏克蘭總統調查美國前副總統拜登父子，正面臨美國國會眾議院的彈劾調查。當地時間十七日，白宮代理幕僚長穆瓦尼在電視直播上公開表示，川普確實曾扣留了三點九一億美元的軍事援助，原因是他想讓烏克蘭方面「調查」一家烏克蘭公司是否在二○一六年干涉美國大選。

這是首次有華府官員承認叫停烏克蘭軍援與要求烏克蘭調查二○一六年大選被指受到干預的事件有關。穆瓦尼強調，停止援助以換取對方合作，是美國外交政策慣常手法；但之後又發聲明，強調並不涉及交換條件。

穆瓦尼在記者會上說：「川普一直不喜歡在為國外提供資金援助，尤其是沒什麼效果的話。他跟我說，米克，烏克蘭是個很腐敗的國家，大家都知道。他跟沒跟我提過駭客襲擊美國民主黨伺服器的事？絕對的，沒有任何疑問。就是這個，這就是我們扣留援助的原因。」

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在意識到自己的言論可能引起巨大爭議後，穆瓦尼當晚緊急發表聲明稱：「媒體再一次曲解我的言論，以便對川普總統進行充滿偏見的政治迫害。讓我說清楚，對二○一六年大選調查絕對不是烏克蘭軍事援助的交換條件。」

不過對於民主黨人來說，白宮代理幕僚長的出爾反爾已經說明了一切。

負責彈劾調查的眾議院情報委員會主席謝安達表示，穆瓦尼起初的聲明證實叫停對烏克蘭的軍援出於政治理由，證明川普為了競選連任，嚴重違反捍衛國家安全的職責。