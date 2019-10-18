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全女性太空漫步 NASA首發

2019-10-18 22:57中央社 華盛頓18日綜合外電報導

美國國家航空暨太空總署（NASA）兩名太空人科克（Christina Koch）和梅爾（Jessica Meir）今天揭開太空採測新頁，成為第一對進行太空漫步的全女性搭檔。

根據報導，全女性太空漫步的執行時間原定為今年3月，但因NASA既有的中等尺寸太空衣數量不足，計畫被迫取消，原定任務稍後交由一男一女搭檔執行。

一向由男性主導的NASA在太空衣準備工作上出紕漏，其中隱含的性別歧視遭某些人士批評。

包括科克在內，至今已有13名女性太空人完成太空漫步，梅爾今天成為第14位，由科克引導她執行任務。

兩人在台北時間晚上7時38分前後離開國際太空站的氣閘艙，開始艙外活動。她們的任務是到太空站另一端更換損壞的電池充放電裝置（BCDU），過程預計約5小時。

儘管國際太空站依賴太陽能，它的運行軌道多不在日光直接照射範圍，因此仍必須使用電池。

太空人NASA性別歧視
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