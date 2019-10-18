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才說要廢一例一休 韓國瑜今改口「重新調整」

「芒果乾」非台灣專利 這國總統拚連任也努力叫賣

2019-10-18 20:44聯合報 編譯張佑生╱即時報導

身陷彈劾調查危機的美國總統川普（ Donald Trump），17日在德州達拉斯的競選集會上痛批民主黨人既瘋狂又不愛國，因為他們只想拉他下台。

川普大打悲情牌，告訴台下支持者：「美國的民主存亡與否，成敗就在此一役了。」

川普競選時高舉「美國優先」，讓「美國再度偉大」口號，上任後頻頻對反對者貼上「不愛美國」的標籤，宣稱只有他連任，美國才能繼續偉大，在野黨都是要搞垮美國，不愛美國，只有他和美國人民站在一起。

假如把川普話中的「美國」換成「台灣」，聽起來應該也很耳熟，毫無違和感才是。

美國總統川普17日在德州達拉斯的造勢大會上演說。美聯社
美國總統川普17日在德州達拉斯的造勢大會上演說。美聯社
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