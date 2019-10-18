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被川普嫌虧太多錢 郵政總局長喊明年1月退休

2019-10-18 14:51世界日報 編譯樊蕙／綜合17日電

美國郵政總局局長梅根‧布瑞南。美聯社
美國郵政總局局長梅根‧布瑞南。美聯社
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郵政總局局長梅根‧布瑞南(Megan Brennan)打算明年1月退休，她已連續數月被總統川普抱怨郵政總局虧了太多錢，而且應該向零售業巨頭亞馬遜收取更多包裹運費。

根據知情人士透露，川普今年已多次向幕僚透露，想要撤換布瑞南。但是官員16日表示，布瑞南的退休計畫屬於正常退休，且將協助尋找繼任人選。

布瑞南當過郵差，是郵政總局第一位女性局長，她不願配合川普要求，未向亞馬遜等企業收取雙倍的包裹運費，因為這個大動作將讓這些公司和郵局顧客總計多達數十億元。

布瑞南向川普解釋過很多次，未經管理委員會審查，不可以撤銷與亞馬遜簽訂的契約，而且布瑞南也說這段合作關係對雙方都有利。

郵政總局發表的聲明中，布瑞南對合作過的同事表達感謝。「我在33年的職業生涯中，能與各位共事是我的榮幸。你們展現出公共服務的精神，每天都得到美國人民的信任，持續強化我對這個機構的尊敬，以及對我們的任務永久的信念。」

消息在16日宣布前，白宮否認川普已為郵政總局理事會提名三位新成員一事，與川普總統想撤換布瑞南的想法有任何關聯，也否認川普想換掉布瑞南是因為她對亞馬遜態度太和善。

郵政總局公布，2018財年淨虧損39億元，儘管營業利潤已經增加10億元，還是比2017財年的淨虧損多出12億元。

布瑞南積極打造一份9月簽訂的協議，改革國際郵件與小包裹的郵資結構，使她受到白宮貿易顧問納瓦羅的讚揚。

許多官員透露，川普總統還想讓郵局民營化。「包裹聯盟」(The Package Coalition)主席麥克修認為，包裹運送系統是「郵局目前為止最賺錢而且報酬率也最高的業務，要改善郵局的財務狀況，我想總統是真的想做到，我想就不應該人為地，在非市場的基礎上，破壞郵局這唯一的營收來源。」

郵政總局的部份財務問題與2006年的「郵政責任加強法案」(Postal Accountability and Enhancement Act)有關，該法案要求郵局為退休人員的醫療保險福利先行融資。

川普郵局白宮
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