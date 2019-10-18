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移民執法人員頻現身醫院 醫師：病患不敢來看病

2019-10-18 14:53世界日報 編譯孫梁╱綜合17日電

移民執法人員到醫院和健保系統進行檢查的現象在全國日益普遍。圖為邊界巡邏隊員押送一...
移民執法人員到醫院和健保系統進行檢查的現象在全國日益普遍。圖為邊界巡邏隊員押送一名女子離開醫院。美聯社
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一個佩槍邊界巡邏隊員最近出現在邁阿密一座醫院的急診室大廳引起恐慌，當時救護車剛送來一個違反移民法的女病患，醫務人員用擔架車把她推到搶救室，樓道有許多陪同親人看病的家人。

移民執法人員到醫院和健保系統進行檢查的現象在全國日益普遍，使醫院在面對川普政府從嚴移民執法政策時，難以分清保護病患權益的界限。部分醫師表示，在移民人口眾多的城市，移民執法人員在醫院的出現起到危害作用，使病患感到恐懼和不敢來看病。

移民及海關執法局(ICE)和邊界巡邏隊的執法人員進入醫院，通常是陪同在押的無證移民看急診，或是在邊界執行逮捕時，因發現他們有病而先送到醫院檢查，出院後再逮捕。

2017年，邊界巡邏隊跟隨一個罹患腦癱的10歲無證移民女童來到德州一家醫院，手術後將她逮捕，這個女孩是嬰兒時期被人從墨西哥帶到美國。

對於移民在醫院被捕和執法人員闖入治療室，醫師、律師和病患家庭都提出質疑，美國醫學會倫理期刊今年1月提出了無證移民的看病問題，包括醫院是否也應像庇護城市一樣，宣布醫院為庇護地。醫學會聲明說：「進入醫院的病患不應為可能被捕和遣返而恐懼，病患及其家人到醫院主要是治病，而不應面臨移民身分的後果。」

西雅圖的華盛頓大學一名醫師認為，醫院應知道如何應對執法人員和與移民病患互動，他就告訴病患要為他們的安全負責，但目前是川普政府執政，醫院不能百分之百地保證病患的安全。

海關與邊境保護局(CBP)今年初表示，他們在全國每天平均要到醫院69次。由於偷渡人數增加，邊界巡邏隊今年上半年到醫院執行對無證移民的監視約為15萬3000小時。

移民醫師海關
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