不自由寧可死！古巴難民苦等庇護5個月未果 絕食抗議後自殺

2019-10-18 14:54 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合17日電



43歲的赫南德斯與妻子穿越美墨邊界到達德州艾爾巴索，五個月來一直在苦等庇護申請未果，15日自殺身亡。NBC新聞電視台截圖 分享 facebook 43歲的赫南德斯 (Roylan Hernandez Diaz)今年5月與妻子一起穿越美墨邊界到達德州艾爾巴索，五個月來一直在苦等法庭審理他的庇護申請，15日卻在路易斯安那州的芮奇塢懲教中心自殺身亡。

親友說，赫南德斯很怕被遣返古巴，自殺時正受到隔離監禁。同房難友表示他曾絕食抗議拘禁設施環境惡劣。

親友說，赫南德斯最近到移民法庭出庭，並接到再次出庭的通知，而他向警衛宣稱如不能獲得自由，他寧可死掉。

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一名親人說，這些人被關了幾個月，卻沒有獲釋的希望，使他們覺得走投無路，因為美國政府根本不相信他們在本國受到政治迫害。

據悉赫南德斯去世後，同房難友展開抗議，使親人非常著急，不知道他們情況如何。

川普執政以來，已有800多個古巴人被遣返本國，許多是申請庇護被拒後迅速遣返。一個古巴移民曾把嘴唇縫起來抗議申請政治庇護被拒。

路易斯安納州已成為拘押移民最多的地區之一。官方數字顯示全美拘押的移民共有5萬1000人，其中8000人關在路州。移民維權人士說，當地許多拘留中心原來是囚禁罪犯的監獄，裡面的情況惡劣得讓人絕望。

移民律師說，處理程序不斷拖延，而且申請政治庇護獲准的比率極低，如申請被拒提出上訴，可能再面對幾個月的拘禁，最後很可能被遣返古巴，使裡面的人覺得希望渺茫。

路州一個警長最近還宣稱，移民拘押設施為當地帶來新的工作，造福地方經濟。

ICE與管理這些拘留中心的公司訂約五年，每天為每個遭到拘押的人支付大約70元，比路州的給付標準高出一倍以上，可是遠低於133元的全國平均水準。