親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美國撤軍引動亂
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

無法無天！墨西哥毒梟血腥攻城 劫獄搶回「毒王之子」

韓國瑜為拚2020大選 證實選前不訪美了

不自由寧可死！古巴難民苦等庇護5個月未果 絕食抗議後自殺

2019-10-18 14:54世界日報 編譯黃秀媛／綜合17日電

43歲的赫南德斯與妻子穿越美墨邊界到達德州艾爾巴索，五個月來一直在苦等庇護申請未...
43歲的赫南德斯與妻子穿越美墨邊界到達德州艾爾巴索，五個月來一直在苦等庇護申請未果，15日自殺身亡。NBC新聞電視台截圖
分享
43歲的赫南德斯 (Roylan Hernandez Diaz)今年5月與妻子一起穿越美墨邊界到達德州艾爾巴索，五個月來一直在苦等法庭審理他的庇護申請，15日卻在路易斯安那州的芮奇塢懲教中心自殺身亡。

親友說，赫南德斯很怕被遣返古巴，自殺時正受到隔離監禁。同房難友表示他曾絕食抗議拘禁設施環境惡劣。

親友說，赫南德斯最近到移民法庭出庭，並接到再次出庭的通知，而他向警衛宣稱如不能獲得自由，他寧可死掉。

一名親人說，這些人被關了幾個月，卻沒有獲釋的希望，使他們覺得走投無路，因為美國政府根本不相信他們在本國受到政治迫害。

據悉赫南德斯去世後，同房難友展開抗議，使親人非常著急，不知道他們情況如何。

川普執政以來，已有800多個古巴人被遣返本國，許多是申請庇護被拒後迅速遣返。一個古巴移民曾把嘴唇縫起來抗議申請政治庇護被拒。

路易斯安納州已成為拘押移民最多的地區之一。官方數字顯示全美拘押的移民共有5萬1000人，其中8000人關在路州。移民維權人士說，當地許多拘留中心原來是囚禁罪犯的監獄，裡面的情況惡劣得讓人絕望。

移民律師說，處理程序不斷拖延，而且申請政治庇護獲准的比率極低，如申請被拒提出上訴，可能再面對幾個月的拘禁，最後很可能被遣返古巴，使裡面的人覺得希望渺茫。

路州一個警長最近還宣稱，移民拘押設施為當地帶來新的工作，造福地方經濟。

ICE與管理這些拘留中心的公司訂約五年，每天為每個遭到拘押的人支付大約70元，比路州的給付標準高出一倍以上，可是遠低於133元的全國平均水準。

移民古巴
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

蓋洛普民調：過半民眾支持彈劾川普、眾院滿意度上升

2019-10-18 15:33

參院表決停用軍費修邊界牆 未達三分之二多數

2019-10-18 15:52

前現任官員作證紛鬆口… 川普築的防火牆眼看快垮了

2019-10-18 15:38

移民執法人員頻現身醫院 醫師：病患不敢來看病

2019-10-18 14:53

被川普嫌虧太多錢 郵政總局長喊明年1月退休

2019-10-18 14:51

捲入電話門 美能源部長被川普請辭？

2019-10-18 14:50

白宮認了！川普扣住軍援 與請烏克蘭調查有關

2019-10-18 11:05

川普宣布 美能源部長裴利請辭

2019-10-18 06:59

GM員工罷工拖累 美9月製造業生產降幅五個月來最大

2019-10-17 22:00

遭彈劾調查後初會對手 川普想酸裴洛西結果糗了

2019-10-17 21:11

彈劾調查川普要角 眾議員康明斯驟逝

2019-10-17 17:42

靠嘴拉抬股市魔力消失 川普預測大漲反下跌

2019-10-17 17:05

風暴+地震 科學家發現新型天災風暴震

2019-10-17 15:38

影／美國小女孩喜獲收養 對養母真情告白讓人心都融了

2019-10-17 15:35

美國名校女大生遭性侵比率 高得嚇人

2019-10-17 13:14

美俄州101歲人瑞完成4哩賽跑

2019-10-17 13:07

二手車漲價 美國逾700萬人欠車貸

2019-10-17 12:45

影／小三生政客 vs 情緒崩潰 川普、波洛西激烈互罵

2019-10-17 12:42

憂經濟衰退 17%美國人在家藏現金

2019-10-17 12:38
看更多

熱門文章

日大學選美出現146公分小蘿莉 男網友看了險暴動

2019-10-17 20:49

英國和歐盟達成脫歐協議！英鎊勁升

2019-10-17 18:01

核汙水不是最慘…核災擊不垮的福島人 為這事大撤退

2019-10-18 08:00

妻遭強姦丈夫狂怒切下惡徒陰莖 卻可能被判比犯人坐牢更久

2019-10-18 10:20

富豪花百萬買「搭到飽」機票 多年後航空公司卻被搭到破產

2019-10-17 16:55

年輕醫生欲取胎盤卻誤拉出子宮 22歲產婦痛苦中尖叫身亡

2019-10-18 10:50

歐盟與英國宣布達成脫歐協議 等待英國會表決

2019-10-17 17:54

「真人版肯尼」整容72次 喝蟑螂奶減肥鼻子塌陷

2019-10-18 09:16

不甩川普警告信 土耳其總統厄多安直接丟進垃圾桶

2019-10-17 17:33

出國行李超重？菲女「出大絕」順利通關免付錢

2019-10-18 12:56

白宮認了！川普扣住軍援 與請烏克蘭調查有關

2019-10-18 11:05

連上53小時！護理師接生死胎 下班累癱坐椅大哭

2019-10-18 12:19

猴子遭鎖喉強迫站立 德國實驗室爆出「殘忍」實驗

2019-10-17 16:04

中美貿易戰 朱雲漢：川普已黔驢技窮但又騎虎難下

2019-10-18 10:32

布拉格市長：中國施壓可笑又可悲

2019-10-18 09:31

行李超重不想加錢 她將2.5公斤衣褲套上身解套

2019-10-17 16:21

路透獨家：衛星影像顯示 中國航母製造廠基建大幅擴充

2019-10-17 16:52

英相強生興奮過後 得面臨殘酷現實

2019-10-17 22:17

臉書CEO高舉言論自由 抨擊抖音配合中國審查香港內容

2019-10-18 08:11

美三大鷹派聯手 對陸新冷戰近了

2019-10-17 23:36

他30年未就醫 陰囊大如籃球「垂到膝蓋」還流膿

2019-10-17 17:42

遭彈劾調查後初會對手 川普想酸裴洛西結果糗了

2019-10-17 21:11

川普宣布 美能源部長裴利請辭

2019-10-18 06:59

川普寫信威脅要制裁 土總統扔垃圾桶

2019-10-18 00:30

英與歐盟達成脫歐協議 國會周六決戰

2019-10-18 00:02

「母子」變「父女」！六子媽挺兒決定 一齊變性

2019-10-17 17:45

靠嘴拉抬股市魔力消失 川普預測大漲反下跌

2019-10-17 17:05

英歐敲定分手協議 3情境決定英鎊命運

2019-10-17 22:13

土耳其同意停火 敘利亞庫德族民兵接受協議

2019-10-18 12:54

世界最長！澳航挑戰19小時1.6萬公里直飛

2019-10-18 13:17

美突撤軍敘利亞引動亂 川普：那不是我的國界

2019-10-17 19:12

結束貿戰為目標 陸方：已討論下階段貿易談判

2019-10-18 00:46

英相興奮達成脫歐協議 議員：國王的新衣

2019-10-17 21:15

彈劾調查川普要角 眾議員康明斯驟逝

2019-10-17 17:42

決戰超級星期六！英國脫歐新協議 3個可能

2019-10-18 00:12

川普拋前盟友撤軍 政治代價大

2019-10-17 19:14

企業財報亮眼、地緣政治風險降低 美股全面上揚

2019-10-18 07:01

容克一句話 暗逼英國國會埋單脫歐協議

2019-10-17 23:01

全球最佳品牌／蘋果七連霸 臉書價值大降跌出前十

2019-10-18 00:19

推「雪莉法」禁惡評？南韓曾推網路實名制但失敗收場

2019-10-17 19:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top