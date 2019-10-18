參院表決停用軍費修邊界牆 未達三分之二多數

2019-10-18 15:52 世界日報 編譯 世界日報 編譯 孫梁 ／綜合17日電



參院對撤銷用軍費修建美墨邊界牆的法案舉行表決，但沒有達到推翻總統否決所需要的三分之二多數。圖為在亞利桑納州進行的邊界牆工程。美聯社 分享 facebook

參院17日對撤銷用軍費修建美墨邊界牆的法案舉行表決，結果是53票贊成和36票反對，未達三分之二多數，使得川普總統挪用軍費修造邊界圍牆的計畫得以繼續維持。

要求停止用軍費修邊界牆的法案是民主黨人提出的，川普今年2月宣布邊界地區的國家緊急狀態，以使他可挪用36億元軍費修建邊界牆，挪用軍費將使美軍基地的學校與靶場建設受到影響。

民主黨人對川普的決定表示憤怒，部分共和黨參議員也持反對態度，參院多數黨領袖麥康諾等人呼籲川普不要這樣做，但當川普開始行動時，麥康諾等人轉變了立場，儘管17日表決時有10名共和黨參議員倒戈。

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國會民主黨參議員烏達爾(Tom Udall)說：「川普宣布的緊急狀態違憲，在他的權限之外，國會沒有為川普要求的邊界牆計畫提供全額資助，但他不接受國會的判斷和憲法規定的權限。」

川普從國會只拿到30億元建牆費，但他通過宣布緊急狀態、執法部門開出的罰款和軍方在反毒行動中的罰沒等渠道，籌措到近70億元。

德州的聯邦法官上周裁決，川普把軍費挪用到建邊界牆是越權。在加州的聯邦法院封殺川普用軍費建邊界牆後，今年7月被最高法院叫停執行。

為了建造美墨邊界一處175哩的邊界牆，五角大廈最近撥出36億元，其中包括在麥康諾的家鄉州肯塔基的美軍基地建造一所初中的費用，其他被挪用的軍費多是美國本土外的建設計畫。