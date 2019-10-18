前現任官員作證紛鬆口… 川普築的防火牆眼看快垮了
2019-10-18 15:38
世界日報 編譯盧炯燊
／綜合17日電
就在上星期，白宮毫不含糊的聲稱，眾議院彈劾總統川普的調查是不公平，不會再有證人或文件到「袋鼠法庭 」(指無合法或正規司法程序的非法法庭 )。但一星期之後，事實就很清楚了，川普試圖阻礙民主黨主導的「通烏電話門」彈劾調查，開始土崩瓦解。
「紐約時報」報導，川普政府的職業外交官及高級官員，一個接一個的前往作證，他們的說法，證實了甚至擴大關鍵內容。
最新一個在16日作證的，是國務卿龐培歐的前助手長麥金利（Michael McKinley），他的作證，反映了外交官對川普政府的挫敗感日益加深，川普未能對外交官予以支持，使麥金利寧願辭去龐培歐高級助手之職。
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作為關鍵人物之一的美國駐歐盟大使桑德蘭（Gordon D. Sondland），17日也向國會的委員會作證，說明川普不會邀請烏克蘭總統澤倫斯基到美國，直到他願意協助調查政治對手白登為止。
一位熟悉調查過程的官員已透露，由民主黨議員主導調查的國會委員會，已經指示駐烏克蘭大使泰勒（William B. Taylor Jr.）下周二作證。他曾間接提及川普今夏凍結烏國3.91億元軍事援助的決定。泰勒當時告訴前美國駐烏克蘭特使沃爾克（Kurt Volker）及桑德蘭：「我認為扣留安全協助，以利政治選戰是瘋狂之舉。」
這三個例子都說明，當國會在針對總統的調查，確保了獲得政府證人的合作。
白宮能夠成功阻止向國會委員會提交文件，但川普及其律師團隊試圖利用其辦公室權力，阻止現任及前任外交官作證，看來是白費了。
自川普一直對抗彈劾調查以來，三名現任和前任國務院高級官員及一位前白宮最高助手共作證了近36個小時，講述了美國慣常外交政策渠道以外的運作。
新澤西州民主黨國會眾議員馬林諾斯基(Tom Malinowski ) 認為，這些現任及前任外交官員敢於作證，部分原因是川普執政這種外交政策，對他們來說是遭到冒犯，而川普私人律師朱利安尼代表總統破壞了官方政策，顯然超出了許多人的承受能力。
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