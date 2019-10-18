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前現任官員作證紛鬆口… 川普築的防火牆眼看快垮了

2019-10-18 15:38世界日報 編譯盧炯燊／綜合17日電

白宮代理幕僚長穆瓦尼17日在白宮對媒體表示，川普總統曾指示要烏克蘭調查有關民主黨...
白宮代理幕僚長穆瓦尼17日在白宮對媒體表示，川普總統曾指示要烏克蘭調查有關民主黨全國委員會電腦伺服器遭駭的事，沒有指示要調查白登，而此事並無不妥。美聯社
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就在上星期，白宮毫不含糊的聲稱，眾議院彈劾總統川普的調查是不公平，不會再有證人或文件到「袋鼠法庭 」(指無合法或正規司法程序的非法法庭 )。但一星期之後，事實就很清楚了，川普試圖阻礙民主黨主導的「通烏電話門」彈劾調查，開始土崩瓦解。

「紐約時報」報導，川普政府的職業外交官及高級官員，一個接一個的前往作證，他們的說法，證實了甚至擴大關鍵內容。

最新一個在16日作證的，是國務卿龐培歐的前助手長麥金利（Michael McKinley），他的作證，反映了外交官對川普政府的挫敗感日益加深，川普未能對外交官予以支持，使麥金利寧願辭去龐培歐高級助手之職。

作為關鍵人物之一的美國駐歐盟大使桑德蘭（Gordon D. Sondland），17日也向國會的委員會作證，說明川普不會邀請烏克蘭總統澤倫斯基到美國，直到他願意協助調查政治對手白登為止。

一位熟悉調查過程的官員已透露，由民主黨議員主導調查的國會委員會，已經指示駐烏克蘭大使泰勒（William B. Taylor Jr.）下周二作證。他曾間接提及川普今夏凍結烏國3.91億元軍事援助的決定。泰勒當時告訴前美國駐烏克蘭特使沃爾克（Kurt Volker）及桑德蘭：「我認為扣留安全協助，以利政治選戰是瘋狂之舉。」

這三個例子都說明，當國會在針對總統的調查，確保了獲得政府證人的合作。

白宮能夠成功阻止向國會委員會提交文件，但川普及其律師團隊試圖利用其辦公室權力，阻止現任及前任外交官作證，看來是白費了。

自川普一直對抗彈劾調查以來，三名現任和前任國務院高級官員及一位前白宮最高助手共作證了近36個小時，講述了美國慣常外交政策渠道以外的運作。

新澤西州民主黨國會眾議員馬林諾斯基(Tom Malinowski ) 認為，這些現任及前任外交官員敢於作證，部分原因是川普執政這種外交政策，對他們來說是遭到冒犯，而川普私人律師朱利安尼代表總統破壞了官方政策，顯然超出了許多人的承受能力。

川普烏克蘭民主黨
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