蓋洛普民調：過半民眾支持彈劾川普、眾院滿意度上升

2019-10-18 15:33 世界日報 編譯 世界日報 編譯 孫梁 ／綜合17日電



最新民調顯示贊成彈劾川普總統的支持度繼續升高。圖為支持川普總統的民眾17日在國會前反對眾院彈劾川普總統的調查。路透 分享 facebook

蓋洛普公司17日公布民調顯示，在眾院民主黨人發動對川普總統的彈劾調查後，52%的民眾認為川普應被彈劾和下台，眾院的滿意度增加七個百分點，從9月的18%升至目前的25%。穆迪分析公司預測，如果明年經濟不拖後腿，川普將輕鬆連任。

蓋洛普的調查表明，民主黨人對眾院的滿意度增加15個百分點，從19%增至34%，獨立派是從19%升至25%，共和黨人則保持在17%未變。

川普總統的支持率依舊平穩，9月是40%，目前為39%。他的支持率在共和黨人、獨立派和民主黨人中分別是87%、34%和5%。

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52%的民眾認為川普應被彈劾和下台，46%的人持相反看法。民眾對川普下台的反應兩極，49.2%的人支持，44.3%的人反對。

賭盤顯示，川普在任期結束前被彈劾的可能性為71%，他做滿任期的可能性是72%，民主黨人2020年拿下白宮的可能性為55%。

雷蒙德·詹姆士公司的分析說，川普不會是美國史上僅因彈劾而下台的總統之一，他拒不公布稅表，而這對其他總統都不是問題。川普下台後可能開自己的媒體公司，從而賺到更多錢，而開辦媒體公司原來就是他的計畫。

詹姆士公司還為川普被彈劾下台撰寫了聲明，認為他會說「我為讓美國再度偉大竭盡努力，失業率降至最低、市場耀眼、美國退出許多無休止的對外戰爭、制止了中國等國占美國的便宜、通過了大幅減稅計畫、史上首次遏制了藥價。但我不是終身政客，我將重回商界，更多地與家人在一起。民主黨人對我的騷擾傷害了梅蘭妮亞和我的子女。」

穆迪公司認為，川普明年將以比2016年戰勝喜萊莉·柯林頓的更大優勢連任成功，川普2016年是以304比227張選舉人票戰勝對手。穆迪公司的分析師說，如果一年後的經濟與今天一樣，川普的優勢將非常大，勝選機率很高，尤其是民主黨人的熱情不高和投票率低。