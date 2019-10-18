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富豪投資家達里歐：全球經濟陷「大低迷」 30年代再現

2019-10-18 10:21經濟日報 編譯劉忠勇／即時報導

億萬富翁避險基金創辦人達里歐（Ray Dalio）表示，全球經濟正處在以政治極端為特點的「大低迷」（great sag），讓人聯想起1930年代，只是並未走向典型景氣周期尾端的崩潰。

達里歐的投資管理公司橋水聯合基金（Bridgewater Associates）是全球上最大的避險基金。達里歐關注從全球借款水平到美國大選等話題。他說，民主黨若勝選，總統川普的企業減稅措施可能被撤銷。

達里歐在華盛頓國際貨幣基金（IMF）和世界銀行年會上由CNBC主持的一場研討會上說，在金錢氾濫的全球經濟中，「重大而極不尋常的事情正在發生」，諸如降息和減稅等措施的動力正在減弱，「但不會導致周期結束時出現典型的崩潰事件。」

他解釋說，「沒有出現相同的貨幣政策緊縮，也沒有同樣的債務周轉」，但有很多長期債務到期，並且有很多債務，例如退休金和醫保，「這是一筆負擔」，「因此，這種周期正在消退，現在處於我所說的大低迷時期。」

達里歐也說，因政治對立，讓明年美國大選對市場和經濟更加重要，他說：「這幾乎可謂資本和社會主義孰重的問題，」對企業稅會有重大影響。

他說：「美國和全球目前所見，的確是衝突更加大了，無論左右都更加民粹化，很像1930年代。」

橋水聯合基金（Bridgewater Associates）創辦人達里歐。美聯社
橋水聯合基金（Bridgewater Associates）創辦人達里歐。美聯社
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