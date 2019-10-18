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白宮經濟顧問庫德洛： Fed是「國中之國」

2019-10-18 08:02經濟日報 編譯林奕榮／綜合外電

白宮經濟顧問庫德洛周四受訪時，抨擊美國聯準會（Fed）是「國中之國」，呼籲Fed進一步降息。庫德洛也談及中國採購美國農產品的議題，稱中國購買400至500億美元美國農產品的承諾，將取決於民間企業和市場狀況。

庫德洛表示，Fed成員是「國中之國」（deep state）的一部分，但Fed模型存在嚴重缺陷。美國失業率已降至3.5%，但多年來通膨率一直低於2%；這也反映，「菲力普曲線」（Phillips Curve）中失業率和通膨率之間的反向關係，與美國經濟實際表現不符。

他表示，這個比喻並非人身攻擊，但Fed用來制定政策的的模型有問題。「國中之國」是影子政府的陰謀論術語，意指為保護既得利益，實際控制國家的集團。

Fed是聯邦政府的一部分，其理事會成員的任期為14年，比總統任期長。Fed會公布財政報告，定期向國會監督人士提供最新情況，並獨立運作，以達成充分就業和穩定物價的法定使命。

Fed體系有22,400名雇員，其中2,800人在華府任職，其餘在各地區的聯邦準備銀行。除了經濟分析之外，其職責還包括銀行監管、網路安全、支付等。

庫德洛受訪時也談及美中貿易協議，他表示，上周公布的第一階段貿易協議，簽署日期尚未確定，可能在下個月的亞太經合會（APEC）論壇上簽署。

對於中國採購美國農產品的數據，庫德洛表示這是「經過深思熟慮的數字」，至於中國是否保證履行承諾，庫德洛說，部分將取決於民間企業和市場狀況，例如價格波動，天氣變化。

庫德洛重申，儘管雙方在第一階段取得許多進展，但強制技術轉讓的問題，可能得在貿易協議的第二階段才有機會解決。

白宮經濟顧問庫德洛稱Fed是國中之國的一部分。 美聯社
白宮經濟顧問庫德洛稱Fed是國中之國的一部分。 美聯社
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