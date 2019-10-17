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靠嘴拉抬股市魔力消失 川普預測大漲反下跌

2019-10-17 17:05經濟日報 編譯葉亭均／綜合外電

美國總統川普16日再度複習投資人數十年來早已滾瓜爛熟的一句話：「股市是難以預測的」。

美股16日約在開盤90分鐘後，川普被問到與中國的貿易協商時，以樂觀論調表示：「股市今天將會大漲，它看起來是的。」

結果川普被股市「打臉」，美股不但沒有大漲，道瓊工業指數收盤更下跌23點。

對此，SlateStone Wealth公司投資策略長帕夫利克（Robert Pavlik）表示：「總統正試著讓國家，還有股市都相信他正在與中國達成協議。」「華爾街很明白細節還沒出籠。」

川普還得知另一個市場真相，也就是他拉抬股市的能力已不如以往。

美股標普500指數目前與2018年1月時的水準相同，當時他發動與主要貿易夥伴國的衝突。這與他上任首年時鬆綁法規、減稅釋出資金動能的做法不同，那時候的政策帶動含股息在內美股交出連15個月正報酬的成績。

川普靠嘴拉抬股市的效應在16日曾短暫發威。在川普表示可能要到下月他赴智利參加亞太經濟合作會議（APEC）峰會並與中國國家主席習近平會晤時，才會簽署美中貿易協議之後，道瓊指數回升翻紅，然而漲勢沒有維持太久，指數最終寫下三個交易日以來二度收黑。

證據顯示，川普以往擁有口頭拉抬股市行情的能力。例如在去年耶誕節，他說美股正提供投資人「絕佳的買進機會」，結果道瓊指數隔天大漲5%，接下來三個月飆漲近20%。

不過，帕夫利克表示他個人不會依循川普的股市建議，因為「那是由政治議題所推動，而非基本面分析」。

帕夫利克說：「他是個投機者。他正為這個國家扮演啦啦隊長的角色。」

美國總統川普靠口頭拉抬股市的魔力消失。美聯社
美國總統川普靠口頭拉抬股市的魔力消失。美聯社
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川普美股標普
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