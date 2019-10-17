靠嘴拉抬股市魔力消失 川普預測大漲反下跌
2019-10-17 17:05
經濟日報 編譯葉亭均
／綜合外電
美國總統川普16日再度複習投資人數十年來早已滾瓜爛熟的一句話：「股市是難以預測的」。
美股16日約在開盤90分鐘後，川普被問到與中國的貿易協商時，以樂觀論調表示：「股市今天將會大漲，它看起來是的。」
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
i
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
×
i
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
結果川普被股市「打臉」，美股不但沒有大漲，道瓊工業指數收盤更下跌23點。
對此，SlateStone Wealth公司投資策略長帕夫利克（Robert Pavlik）表示：「總統正試著讓國家，還有股市都相信他正在與中國達成協議。」「華爾街很明白細節還沒出籠。」
川普還得知另一個市場真相，也就是他拉抬股市的能力已不如以往。
美股標普500指數目前與2018年1月時的水準相同，當時他發動與主要貿易夥伴國的衝突。這與他上任首年時鬆綁法規、減稅釋出資金動能的做法不同，那時候的政策帶動含股息在內美股交出連15個月正報酬的成績。
川普靠嘴拉抬股市的效應在16日曾短暫發威。在川普表示可能要到下月他赴智利參加亞太經濟合作會議（APEC）峰會並與中國國家主席習近平會晤時，才會簽署美中貿易協議之後，道瓊指數回升翻紅，然而漲勢沒有維持太久，指數最終寫下三個交易日以來二度收黑。
證據顯示，川普以往擁有口頭拉抬股市行情的能力。例如在去年耶誕節，他說美股正提供投資人「絕佳的買進機會」，結果道瓊指數隔天大漲5%，接下來三個月飆漲近20%。
不過，帕夫利克表示他個人不會依循川普的股市建議，因為「那是由政治議題所推動，而非基本面分析」。
帕夫利克說：「他是個投機者。他正為這個國家扮演啦啦隊長的角色。」
留言