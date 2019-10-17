風暴+地震 科學家發現新型天災風暴震

2019-10-17 15:38 中央社 華盛頓16日綜合外電報導



科學家發現，當颶風與地震這兩種天災會混搭在一起，將成為新型災害「風暴震」。美聯社 分享 facebook

科學家發現，颶風與地震這兩種讓人望之生畏的天災會混搭在一起，成為新型災害「風暴震」（Stromquakes）。

美聯社報導，根據本週發布在「地球物理研究通訊」（Geophysical Research Letters）的研究，颶風來襲時海床震動，東北風隆隆，彷彿規模3.5的地震，且可能持續至少數日。這種地震相當常見，但先前都被視為地震的背景噪音，沒引起注意。

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執筆研究的佛羅里達州立大學（Florida StateUniversity）地震學家范文淵（Wenyuan Fan）表示，「風暴震」比較算是反常事件，不太會傷到人，因為沒人會在颶風來時站在海床上。

風暴和地震這兩種天災合而為一，可能讓人想到災難電影「風飛鯊」（Sharknado）裡的情節，不同的是，「風暴震」是發生在真實世界的天災，但不會帶來危險。

范文淵說，風暴會在海上掀起巨浪，造成另一種波浪，而這種波浪接著會和海床互相影響，造成震動。但這種情況是區域限定，只在有大型大陸棚以及淺平陸地的地方才會發生。

2006年9月與2015年2月間，范文淵團隊共在墨西哥灣、佛羅里達州和新英格蘭外海，以及加拿大諾瓦斯科細亞（Nova Scotia）、紐芬蘭與拉布拉多省、卑詩省（British Columbia）外海，發現1萬4077次風暴震。要偵測「風暴震」，必須用上一種特殊的軍方感測器。