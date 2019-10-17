影／小三生政客 vs 情緒崩潰 川普、波洛西激烈互罵

2019-10-17 12:42 聯合報 編譯 聯合報 編譯 周辰陽 ／即時報導



美國政壇16日為撤軍敘利亞爆發口水戰，川普總統被控對眾議院議長波洛西人身攻擊，指她是幼稚如「小三生」的政客，兩人隨後又公開互轟對方「情緒崩潰」。

美國聯邦眾議院16日以354票對60票，壓倒性多數通過決議，反對川普總統下令美軍撤出敘利亞，國會兩黨領袖隨後赴白宮開會，以聽取簡報、了解川普下令撤軍的原因，但過程相當短暫，雙方甚至發生爭執，民主黨陣營隨後退席抗議。

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波洛西議長告訴記者，共和黨眾議員有超過三分之二支持決議，可能讓川普惱火震驚，也顯示他跟現實脫節，導致會議開不下去，就他們所見，川普總統「情緒崩潰」。

民主黨參議院領袖舒默則說，川普衝著波洛西，出言侮辱她是「三流政客」（third rate），不過波洛西之後澄清，她聽到川普罵的是「小三生（third grade）政客」，而她也當場回敬川普說：「我還希望你是個政客咧。」

川普隨後上推特回擊，貼出3張開會當時的照片，在波洛西表情特寫照寫道「你覺得他們像我嗎？」；另外一張波洛西起身手指著他的照片，川普則直稱「神經質南西精神錯亂地崩潰了」，並在空椅子照片寫下「一事無成民主黨人，波洛西和舒默，怒氣沖沖地衝出內閣會議室啦！」

同樣在場的眾議院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）事後幫腔指出，憤而退席是波洛西議長的一貫模式，試圖把場面弄得「沒有建設性」與「泛政治化」，還指波洛西對川普的發言同樣不得體，也反對有人開會到一半就起身退席。