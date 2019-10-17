二手車漲價 美國逾700萬人欠車貸

2019-10-17 12:45 世界日報 編譯 世界日報 編譯 馬永慶 ╱綜合報導



美國逾700萬人欠車貸。(Getty Images) 分享 facebook

對美國的貧困勞工來說，獲得和保住一份工作的主要條件，往往是擁有一輛車；儘管經濟增長而且失業率低，二手車漲價，數百萬人發現跟不上消費步伐。

根據紐約聯邦準備銀行的數據，超過700萬美國人拖欠汽車貸款90天或更長時間，信用評分最低而又嚴重拖欠貸款的人，歷來增長最快。

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問題的根源深埋在金融危機中，當時汽車製造商削減產量。過了10年，使用超過10年車齡之二手車的人相對較少，但是低收入人士通常較負擔得起這種車。

業界顧問和汽車購物網站「Edmunds」透露，這類舊車的平均價格為8657元，雖然價格比去年下降，但仍比2010年高近75%。相比之下，同期間的新車價格平均上漲25%。

「Edmunds」的高級業界分析經理杜利(Ivan Drury)說：「如果你需要從一個地方到另一個地方的基本交通工具，就必須購買需要較多維修工作和磨損問題較嚴重的舊車。」

昂貴的二手車加劇了這個問題，並可能要數年時間才可使二手車恢復到較便宜的水平。

二手車網上市場「CarGurus Inc.」的汽車行業分析總監奧古史塔提斯(George Augustaitis)說，今年春季後期，他的團隊開始注意到，價格低於1萬元(一般是8至12年車齡)的可用車數量，呈加速下降趨勢。

CarGuru的數據顯示，大衰退時期出廠的汽車庫存份額下降，而在網上尋求這些二手車的消費者數量保持穩定。

數據顯示，目前美國汽車的平均車齡是有紀錄而來最高，而奧古史塔提斯說，價格低於一萬元的汽車，可用庫存要到2022年才會恢復到較正常的水平。