美國名校女大生遭性侵比率 高得嚇人

2019-10-17 13:14 世界日報 記者胡玉立／綜合報導



教堂山北卡大學校園活動。取自推特 分享 facebook

美國大學協會(Association of American Universities)最新公布的一項調查揭露出驚人事實：2019年度全美33所主要大專院校的性侵和不當性行為發生率極高。其中，教堂山北卡羅來納大學(UNC Chapel Hill)竟有超過三分之一的女學生在大學時期遭到性侵犯。

教堂山北卡大學是美國大學協會旗下62個公私立機構中，獲選參與此調查的33所主要大專院校之一。調查數據來自這些學校自2018年秋季學期開始的2019學年度校園相關數據。

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調查發現，近20％女大學生在入學後，經歷過非自願的性侵入(sexual penetration)、逾26％女性表示曾經歷非自願性接觸。

總體而言，UNC有約35％女學生表示曾在該校經歷過非自願的性接觸或侵入。

該調查雖顯示出對女性的性行為不端發生率較高，但男學生顯然同樣受到影響。大約10％男大學生經歷過未經同意的性侵入或性接觸。

教堂山北卡大學代理校長科斯奇維茲向社區發表聲明指出，「這樣的數據非常令人關注，也顯示校園裡和全國真實現況—性侵犯和性騷擾是深深影響社區的嚴重問題，我們的文化比以往任何時候都需要改變。」

參與調查的33所十專院校包括喬治城大學、約翰霍普金斯大學和維吉尼亞大學等，常春藤聯盟八名成員中的哈佛大學、耶魯大學、布朗大學、賓州大學也是參與學校之一。

比較上述幾所大學的數據，其中，喬治城大學有31.6％女性和11.6％男性表示曾受到性侵犯。耶魯大學有28.4％女性和10.4％男性表示曾受到性侵犯。

維吉尼亞大學有25.5％女性和7.9％男性表示曾受到性侵犯。布朗大學有24.5％女性和8％男性表示曾遭受性侵犯。哈佛大學有24％女性和8.4％男性表示曾受到性侵犯。約翰霍普金斯大學有23.7％女性和7.2％男性表示曾遭性侵犯。