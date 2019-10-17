破獲全球最大兒童色情網 2華人涉案
全球最大兒童色情網站去年通過追蹤網站交易的比特幣，被破獲後餘波蕩漾，聯邦司法部(DOJ)16日公布起訴南韓的網站經營者九項罪名，並展開追討不法分子所得；該案共逮捕了38國的337名嫌犯，當日公布的多國涉案人中，包括居住在麻州和新州的兩名華人。
根據法院消息，目前正在南韓服刑的23歲的南韓籍男子鍾裕勳(Jong Woo Son，姓名皆音譯)，因涉嫌經營全球最大的兒童性虐色情網站「歡迎視頻」(Welcome to Video)，16日被聯邦司法部公開起訴他的九項相關罪名。
起訴書顯示，2017年8月國稅局罪案調查組(IRS Criminal Investigations)、國土安全調查處(HSI)、英國的國家打擊犯罪調查局(National Crime Agency)聯手南韓政府，通過追蹤網站內比特幣交易紀錄，於2018年3月5日破獲了這起全球最大兒童色情網站，並逮捕了經營者鍾裕勳。
鍾裕勳被南韓政府移送法辦後，已於2018年8月被法官裁定相關罪名成立，量刑18個月監禁；他被聯邦司法部宣布起訴時，正在南韓監獄服刑。
調查中顯示，「歡迎視頻」於2015年6月設立，直到2018年3月被執法人員強行關閉期間，至少發布了25萬個兒童色情視頻，其中45%的影片都為最新拍攝，過去從未在市場上出現過；而該網站開放期間，至少產生7300個比特幣、約73萬元的交易紀錄。
通過交易紀錄，執法人員發現該網站的用戶遍布美國、英國、南韓、德國與加拿大等38個國家，截止16日，全球共逮捕了337名觀看、下載與傳播兒童色情網站的嫌犯，該案仍在調查中。
16日公布32名涉案人員名單中，包括兩名華裔男子；24歲的麻州華裔男子洪孫民(Phillip Sungmin Hong，姓名皆音譯)，日前已在地區法院認持有兒童色情的罪名，等待法官的量刑中；而28歲的新州華裔男子朱安卓(Andrew C. Chu)因涉嫌觀看兒童色情被捕。
聯邦檢察官劉潔西(Jessie Liu)16日表示，美國與外國政府將嚴打這些傷害未成年人罪犯，繼續追捕利用暗網從事不法交易的分子，確保他們受到應有懲戒，「不要以為你們躲在科技後，可以為所欲為，執法人員一定會逮捕並起訴你們犯下的罪行」。
「歡迎視頻」只能通過Tor瀏覽器在暗網上運行，用戶需先支付價格為0.03元比特幣，約300元的年費，再通過加密的比特幣購買積分觀看色情視頻，會員還可通過上傳最新與流行視頻換取下載積分，但只允許上傳兒童色情視頻。
司法部公布的追討網站不法所得起訴書(Forfeiture Complaint)中稱，目前已鎖定五個國家的24名嫌犯，他們利用比特幣經營並推廣該網站兒童色情，而這些追討回的款項將給受害者作為補償。
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