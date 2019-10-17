美俄州101歲人瑞完成4哩賽跑

2019-10-17 13:07 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合16日電



露易絲．史貞貝在俄州州立大學體育場扶著輪椅走到終點，全場歡呼鼓掌。(取自視頻〉 分享 facebook

露易絲‧史卓貝 (Lois Stroebel)進入俄亥俄州立大學體育場後，拿掉裹在身上的睡袋，靠著強大的意志力從輪椅上站起來，走到50碼外的終點線，引起全場歡呼、擊掌慶賀和特別的表揚。

史卓貝完成四哩賽跑，速度沒有快得讓腳上的跑鞋揚起塵土，卻仍讓無數人感到敬畏。畢竟她已101歲。

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史卓貝表示她一點都不累。她笑著指向隨行護駕人馬說：「我除了坐著什麼都沒做。出力的全是他們。」

這是史卓貝連續第二年完成已舉辦七屆的俄亥俄州大四哩賽。這是全美規模最大的這種賽跑，有1萬5000人在哥倫布市的州大校園沿著四哩長路線或走或跑。

史卓貝由孫女貝絲‧克瑞格及其好友兼同事薩普夫婦陪伴，薩普推著史卓貝的輪椅跑，妻子和貝絲則在一旁開道，在人群中不斷高呼：「小心！祖母來了！嗶嗶嗶，給祖母讓一讓！」

這項一年一度的盛會是為癌症研究基金募款的慈善活動，12日共募到10萬多元。

由於參加的人非常踴躍，花了一個鐘頭所有人才分批離開起點。場面盛況空前，有些父母推著嬰兒車帶著孩子上路。報名參賽者有194人年逾70歲，包括一個85歲人瑞，不過年紀最大的非史卓貝莫屬。

史卓貝四人組花了56分3秒跑完全程，比去年快了10分鐘。薩普一路緊抓著輪椅把手以免失控，跑完後手都麻了。史卓貝似乎不知道自己的豐功偉績有多麼了不起，只表示沿途顛得厲害。

她雖年事已高，仍然獨居，生活瑣事不假手他人，自己下廚料理三餐，自己穿衣服，例行打橋牌從不缺席，直到三年前還經常打高爾夫球。

她從懂事以來就是俄亥俄州大足球迷，可是去年孫女建議她參加四哩賽她還是嚇了一跳。但是，她現在多出兩枚賽跑獎牌，而且「我們玩得很開心」。