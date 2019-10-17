美凍結18名涉嫌操縱市場者資產 多人位於中國

2019-10-17 11:42 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 林奕榮 ／綜合外電



美國證管會（SEC）周三表示，已凍結18名涉嫌操縱國際市場的交易員資產，這些人主要位於中國，數年來非法獲利逾3,100萬美元。

SEC表示，這些涉案人操縱逾3,000檔美國上市證券至少已六年，利用多個帳戶人為產生高價或低價，再進行買賣獲利。

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SEC表示，這種手法仍在持續進行，讓一些交易量極低的證券看來像市場有很大交易興趣。SEC市場操縱監管部門主管Joseph G. Sansone聲明表示：「我們指控被告從事廣泛的操縱活動，設法逃避偵查，透過幾家不同仲介經濟公司開設的100多個不同帳戶進行交易，並提交偽造文件，以他人名義開設新帳戶。」

SEC指出，其中一個案例是名為Xiaosong Wang和Shun Sui的交易員，在2018年7月的兩天內為Soul Entertainment公司買賣6,000股康乃狄克州電視和有線節目製作公司Chicken Soup的股份，非法獲利約6,233美元。

其他幾宗證券價格操縱計劃，包括消費者產品公司Helen of Troy和Ultragenyx Pharmaceutical，以及黃金投資公司Global X Gold Explorers ETF。

SEC表示，這些被告在知情或非故意不知情的情況下參與證券欺詐計畫，且已多次收到經紀公司對操縱性交易發出的警告。