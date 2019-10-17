親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
哈吉貝肆虐日本
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

《我們與惡的距離》橫掃金鐘後，社會往前進了嗎？

願景／德國人最無法忍受的事 別讓燃煤壞了啤酒

美凍結18名涉嫌操縱市場者資產 多人位於中國

2019-10-17 11:42經濟日報 編譯林奕榮／綜合外電

美國證管會（SEC）周三表示，已凍結18名涉嫌操縱國際市場的交易員資產，這些人主要位於中國，數年來非法獲利逾3,100萬美元。

SEC表示，這些涉案人操縱逾3,000檔美國上市證券至少已六年，利用多個帳戶人為產生高價或低價，再進行買賣獲利。

SEC表示，這種手法仍在持續進行，讓一些交易量極低的證券看來像市場有很大交易興趣。SEC市場操縱監管部門主管Joseph G. Sansone聲明表示：「我們指控被告從事廣泛的操縱活動，設法逃避偵查，透過幾家不同仲介經濟公司開設的100多個不同帳戶進行交易，並提交偽造文件，以他人名義開設新帳戶。」

SEC指出，其中一個案例是名為Xiaosong Wang和Shun Sui的交易員，在2018年7月的兩天內為Soul Entertainment公司買賣6,000股康乃狄克州電視和有線節目製作公司Chicken Soup的股份，非法獲利約6,233美元。

其他幾宗證券價格操縱計劃，包括消費者產品公司Helen of Troy和Ultragenyx Pharmaceutical，以及黃金投資公司Global X Gold Explorers ETF。

SEC表示，這些被告在知情或非故意不知情的情況下參與證券欺詐計畫，且已多次收到經紀公司對操縱性交易發出的警告。

麻省聯邦檢察官辦公室已宣布以刑事罪起訴其中兩名交易員，這兩人是中國公民Xiaosong Wang和Jiali Wang。

美國證管會凍結時8盟涉嫌操縱交易人士的資產，其中多數位於中國。 路透
美國證管會凍結時8盟涉嫌操縱交易人士的資產，其中多數位於中國。 路透
分享

檢察官性交易
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

日本仍是美債最大外國持有者 領先中國差距擴大

2019-10-17 10:45

美府院決裂？川普、眾院議長互罵：三流政客、精神崩潰

2019-10-17 10:28

美致土國元首信曝光！川普露骨威嚇：別當傻子小心臭名

2019-10-17 09:58

美財長：正與中國敲定貿易協議內容 以備雙方領袖下月簽署

2019-10-17 09:57

美國務院新規 中國駐美官員須事前通報在美接觸對象

2019-10-17 09:21

華盛頓祭中國外交官新規 美國務院：學北京的

2019-10-17 09:16

敘利亞政策會議川普開罵 裴洛西：總統情緒崩潰

2019-10-17 09:10

普通人的白宮戰爭：楊安澤，美國總統大選的「華裔臉孔」

2019-10-17 08:30

美股三大指數全面走低 零售銷售數據下滑引疑慮

2019-10-17 07:18

穆迪分析公司預測 川普明年將輕鬆連任

2019-10-16 19:20

民主黨初選辯論 華倫聲勢壯成對手攻擊焦點

2019-10-16 19:01

電話門出現顯著進展 證人證實川普施壓烏總統

2019-10-16 18:02

影／川普突宣布撤軍 駐敘美軍急撤離匆忙程度像逃難

2019-10-16 17:58

早提警告 波頓曾指朱利安尼像手榴彈 「會把大家炸碎」

2019-10-16 17:08

吹哨者是他？川普疑他幕後搞鬼 民主黨擬傳波頓作證

2019-10-16 17:08

白登兒子認了：任職烏克蘭「有欠考量」川普父子嘲笑

2019-10-16 17:08

電話門事件白宮要找「替罪羊」 川普陣營人人自危

2019-10-16 17:08

不甩國務院指示 歐洲事務副助卿肯特眾院作證

2019-10-16 17:08

首度全女性太空漫步 提前本周上陣寫歷史

2019-10-16 14:14

NASA新太空衣 更合身且具延展性

2019-10-16 14:12

影／一句孤兒院內的深夜約定 無血緣中國兄弟在美國重逢

2019-10-16 12:46

女星涉大學錄取弊案 「全美十大最輕鬆監獄」服刑

2019-10-16 12:34

美趨排外 國際生轉往歐亞、加國念MBA

2019-10-16 12:29

未使用再生原料 環保團體施壓寶鹼

2019-10-16 12:22

阿州Tongass森林保護地 川普擬開放逾半伐木

2019-10-16 12:21

NASA全女性太空漫步 本周寫歷史

2019-10-16 12:20

急拆設施棄置營舍 紐時：美倉促撤軍可能費時數周

2019-10-16 11:58

為了這件事 美特種部隊罵川普 「美國良心的汙點」

2019-10-16 10:00
看更多

熱門文章

麥當勞下班接到電話 台裔19歲青年成紐西蘭最年輕市議員

2019-10-17 09:10

台女穿「一條線比基尼」原因曝光 男友批菲警未守諾

2019-10-17 10:37

影／一句孤兒院內的深夜約定 無血緣中國兄弟在美國重逢

2019-10-16 12:46

埃及出土20具千年古棺木 碑文色彩清晰令專家驚艷

2019-10-16 14:46

厄利垂亞Sim卡如金沙珍貴 無提款機要到銀行連領11個月才能買輛車

2019-10-17 11:00

沒大腦卻能學習！這種神秘生物有七百多種性別

2019-10-17 08:53

女攝影師被原木砸中意外身亡 真相卻是2少年惡作劇

2019-10-16 20:34

投資大咖說此人當選美國總統 股市將跌25%

2019-10-16 21:15

救人救到心累！這度假勝地求旅客別用Google地圖

2019-10-16 21:28

日本風災淹萬棟房 災民地上排字求水糧

2019-10-16 14:14

任正非：美中不會出現「新冷戰」6G技術十年內投入使用

2019-10-16 18:35

影／川普突宣布撤軍 駐敘美軍急撤離匆忙程度像逃難

2019-10-16 17:58

美致土國元首信曝光！川普露骨威嚇：別當傻子小心臭名

2019-10-17 09:58

美參議員：習近平恐為美國長期威脅

2019-10-17 06:42

金正恩身騎白馬登白頭山 暗示將有「重大決策」

2019-10-16 15:59

電話門出現顯著進展 證人證實川普施壓烏總統

2019-10-16 18:02

你不曾見過的地球！科學觀測下化身一幅幅絕美畫作

2019-10-16 16:46

櫻花妹自創3分鐘「全力鬼叫減肥法」！半年狂減32kg變正妹

2019-10-16 20:43

美股三大指數全面走低 零售銷售數據下滑引疑慮

2019-10-17 07:18

【重磅快評】哈吉貝讓福島三一一災區慘狀重現

2019-10-17 09:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top