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川普誇口：美國會贏得對歐盟的關稅戰

2019-10-17 11:01聯合報 編譯季晶晶／即時報導

美國總統川普周三（16日）表示，美方不會輸掉與歐盟的關稅戰。美國正準備18日起對價值75億美元的歐盟商品加徵關稅。

世界貿易組織（WTO）最近裁決歐盟非法補助飛機製造商空中巴士後，川普政府計畫對歐盟產品課徵懲罰性關稅。川普利用義大利總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）來訪的會面機會，聚焦與歐盟的貿易逆差問題。美國2018年對歐盟有貿易逆差1090億美元。

川普堅稱不會輸掉與歐盟的關稅戰，因為美歐貿易失衡太嚴重。他說：「對我們來說，多年來一直很辛苦。但現在，換他們辛苦，因為我輕而易舉改正這個狀況。」

在馬達雷拉敦促川普避免採取會產生反效果的關稅措施之際，川普表示，華府正和歐洲「一些新的人」討論貿易議題，希望能有所成。

兩人在白宮會談後召開記者會，他們討論的主題包括貿易、數位稅，以及對抗他們認為不公平的中國貿易行為。馬達雷拉表示，貿易緊張無益於任何人，呼籲雙方會面解決歧見。

WTO已正式授權美國對歐盟加徵關稅。歐盟也在WTO贏得一樁類似案件，指控美國非法補助波音，但還要幾個月才會有可能允許報復措施的裁決出爐。

川普同時在記者會上敦促義大利增加國防預算。川普說，義大利的國防預算僅占國內生產毛額的1.1%，未達歐盟盟友在前美國總統歐巴馬時期設定的2%目標。但川普說，他很高興義大利已同意購買美國洛克希德馬丁公司製造的90架全新F-35戰鬥機。

川普和馬達雷拉也討論中東緊張情勢。馬達雷拉說，義大利「高度關切」土耳其對敘利亞北部展開軍事行動。美國副總統潘斯當地周三稍晚飛往土耳其，嘗試調解土、敘兩國及庫德族部隊之間的停火協議。

美國總統川普（右）16日與義大利總統馬達雷拉在華府會面。川普誇口，美方不會輸掉與...
美國總統川普（右）16日與義大利總統馬達雷拉在華府會面。川普誇口，美方不會輸掉與歐盟的關稅戰。美聯社
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