日本仍是美債最大外國持有者 領先中國差距擴大
2019-10-17 10:45
經濟日報 編譯黃淑玲
／即時報導
美國財政部周三（16日）公布的數據顯示，今年8月，日本仍然是美國公債的最大外國持有者，而中國的美債持有量則繼續下降。
日本8月增持美國國庫券和公債約440億美元，至1.17兆美元。中國則是連續第二個月減持美債，減少了大約68億美元，至1.1兆美元。
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日本在今年6月取代中國成為美債最大的外國持有人，為2017年5月以來第一次居首。
整體外國人持有美債的債總額從7月的6.63兆美元增至6.9兆美元。
目前日本與中國都在美國進行貿易談判，局部性的協議陸續達成。美日的局部貿易協定已在本月稍早簽署；美國與中國的第一階段局部貿易協議，上周也談定，川普表示最快可望在下個月與中國國家主席習近平在APEC峰會上見面時簽署。
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