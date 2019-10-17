美府院決裂？川普、眾院議長互罵：三流政客、精神崩潰
美國國會民主黨領袖16日到白宮與川普總統會談，討論土耳其出兵攻打敘利亞庫德族危機，川普卻當面罵眾院議長波洛西（Nancy Pelosi）是「三流政客」，民主黨領袖當場拂袖而去。
參院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）表示，川普對他們惡言惡語謾罵不休，波洛西更直指川普精神崩潰（meltdown），而且對恐怖團體伊斯蘭國（IS）毫無計畫，使其可能藉美國撤軍之機死灰復燃。
這是眾院上個月對川普展開彈劾調查以來，川普與波洛西關係急遽惡化的最新跡象。
據了解，川普在會談一開始就滔滔不絕自誇，吹噓他向土耳其總統厄多安發出凶狠信函，指責對方出兵敘利亞北部。
這項白宮召開的會談很快就淪為激烈叫罵，川普更當面罵波洛西是「三流政客」；眾院民主黨第二號人物侯耶爾（Steny Hoyer）與波洛西立刻站起來走人，川普則在後面大叫 ：「再見。我們投票時見。」
舒默隨後離開；他向記者說：「他（總統）侮辱人，尤其是議長。議長完全保持冷靜，可是他罵她是三流政客……那根本不是對話，只是謾罵，與事實無關的惡言謾罵。」
眾院在會談展開前，以354票對60票通過議案，譴責川普決定把美軍從敘北撤出引發危機。波洛西說，兩黨眾議員一面倒的通過這種決議，使川普「非常震驚」，「我們看到總統精神崩潰」。
「波洛西才急需協助。」川普稍晚推文回應說，波洛西在白宮才是「完全崩潰」，「看起來實在難過，為她祈禱吧，她病得很嚴重。」
自彈劾調查展開以來，川普一再推文辱罵波洛西，不過在白宮的激烈爭吵仍使侯耶爾感到驚駭。
「我們被狠狠冒犯了，被他對待議長的方式。」侯耶爾說，「我和六位總統共事過，參加過許多像這樣的會議，但我從未見過一個總統，如此不尊重一個同等的美國政府機構。」
白宮新聞祕書葛里申（Stephanie Grisham）否認民主黨人的說法，宣稱「總統行事很有分寸、專注事實和充滿決斷，而波洛西議長決定退席令人困惑，可是並不意外。她根本無意對討論國家事務的重要會議聆聽或貢獻意見。民主黨領導階層選擇氣憤退席，當著攝影機發牢騷，與會的其他每一個人都選擇留下來為國家努力。」
共和黨人士也公然護主，宣稱波洛西才是問題所在。眾院共和黨領袖麥卡錫批評波洛西毫無議長風範，宣稱在危機時期領導人應該留下來，不論人家說的話中不中聽。麥卡錫說：「她怒氣沖沖的離開另一項會議，企圖使會談毫無結果。」
留言