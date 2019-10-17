美府院決裂？川普、眾院議長互罵：三流政客、精神崩潰

2019-10-17 10:28 聯合報 世界日報編譯 聯合報 世界日報編譯 黃秀媛 ／即時報導



美國國會民主黨領袖16日到白宮與川普總統會談，討論土耳其出兵攻打敘利亞庫德族危機，川普卻當面罵眾院議長波洛西（Nancy Pelosi）是「三流政客」，民主黨領袖當場拂袖而去。

參院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）表示，川普對他們惡言惡語謾罵不休，波洛西更直指川普精神崩潰（meltdown），而且對恐怖團體伊斯蘭國（IS）毫無計畫，使其可能藉美國撤軍之機死灰復燃。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × i 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！ × i 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

這是眾院上個月對川普展開彈劾調查以來，川普與波洛西關係急遽惡化的最新跡象。

據了解，川普在會談一開始就滔滔不絕自誇，吹噓他向土耳其總統厄多安發出凶狠信函，指責對方出兵敘利亞北部。

這項白宮召開的會談很快就淪為激烈叫罵，川普更當面罵波洛西是「三流政客」；眾院民主黨第二號人物侯耶爾（Steny Hoyer）與波洛西立刻站起來走人，川普則在後面大叫 ：「再見。我們投票時見。」

舒默隨後離開；他向記者說：「他（總統）侮辱人，尤其是議長。議長完全保持冷靜，可是他罵她是三流政客……那根本不是對話，只是謾罵，與事實無關的惡言謾罵。」

眾院在會談展開前，以354票對60票通過議案，譴責川普決定把美軍從敘北撤出引發危機。波洛西說，兩黨眾議員一面倒的通過這種決議，使川普「非常震驚」，「我們看到總統精神崩潰」。

「波洛西才急需協助。」川普稍晚推文回應說，波洛西在白宮才是「完全崩潰」，「看起來實在難過，為她祈禱吧，她病得很嚴重。」

自彈劾調查展開以來，川普一再推文辱罵波洛西，不過在白宮的激烈爭吵仍使侯耶爾感到驚駭。

「我們被狠狠冒犯了，被他對待議長的方式。」侯耶爾說，「我和六位總統共事過，參加過許多像這樣的會議，但我從未見過一個總統，如此不尊重一個同等的美國政府機構。」

白宮新聞祕書葛里申（Stephanie Grisham）否認民主黨人的說法，宣稱「總統行事很有分寸、專注事實和充滿決斷，而波洛西議長決定退席令人困惑，可是並不意外。她根本無意對討論國家事務的重要會議聆聽或貢獻意見。民主黨領導階層選擇氣憤退席，當著攝影機發牢騷，與會的其他每一個人都選擇留下來為國家努力。」