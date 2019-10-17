親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
哈吉貝肆虐日本
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

普通人的白宮戰爭…楊安澤 美國總統大選「華裔臉孔」

揭祕！北捷禁食不為乾淨…而為一項安全問題

美府院決裂？川普、眾院議長互罵：三流政客、精神崩潰

2019-10-17 10:28聯合報 世界日報編譯黃秀媛／即時報導

美國國會民主黨領袖16日到白宮川普總統會談，討論土耳其出兵攻打敘利亞庫德族危機，川普卻當面罵眾院議長波洛西（Nancy Pelosi）是「三流政客」，民主黨領袖當場拂袖而去。

參院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）表示，川普對他們惡言惡語謾罵不休，波洛西更直指川普精神崩潰（meltdown），而且對恐怖團體伊斯蘭國（IS）毫無計畫，使其可能藉美國撤軍之機死灰復燃。

這是眾院上個月對川普展開彈劾調查以來，川普與波洛西關係急遽惡化的最新跡象。

據了解，川普在會談一開始就滔滔不絕自誇，吹噓他向土耳其總統厄多安發出凶狠信函，指責對方出兵敘利亞北部。

這項白宮召開的會談很快就淪為激烈叫罵，川普更當面罵波洛西是「三流政客」；眾院民主黨第二號人物侯耶爾（Steny Hoyer）與波洛西立刻站起來走人，川普則在後面大叫 ：「再見。我們投票時見。」

舒默隨後離開；他向記者說：「他（總統）侮辱人，尤其是議長。議長完全保持冷靜，可是他罵她是三流政客……那根本不是對話，只是謾罵，與事實無關的惡言謾罵。」

眾院在會談展開前，以354票對60票通過議案，譴責川普決定把美軍從敘北撤出引發危機。波洛西說，兩黨眾議員一面倒的通過這種決議，使川普「非常震驚」，「我們看到總統精神崩潰」。

「波洛西才急需協助。」川普稍晚推文回應說，波洛西在白宮才是「完全崩潰」，「看起來實在難過，為她祈禱吧，她病得很嚴重。」

自彈劾調查展開以來，川普一再推文辱罵波洛西，不過在白宮的激烈爭吵仍使侯耶爾感到驚駭。

「我們被狠狠冒犯了，被他對待議長的方式。」侯耶爾說，「我和六位總統共事過，參加過許多像這樣的會議，但我從未見過一個總統，如此不尊重一個同等的美國政府機構。」

白宮新聞祕書葛里申（Stephanie Grisham）否認民主黨人的說法，宣稱「總統行事很有分寸、專注事實和充滿決斷，而波洛西議長決定退席令人困惑，可是並不意外。她根本無意對討論國家事務的重要會議聆聽或貢獻意見。民主黨領導階層選擇氣憤退席，當著攝影機發牢騷，與會的其他每一個人都選擇留下來為國家努力。」

共和黨人士也公然護主，宣稱波洛西才是問題所在。眾院共和黨領袖麥卡錫批評波洛西毫無議長風範，宣稱在危機時期領導人應該留下來，不論人家說的話中不中聽。麥卡錫說：「她怒氣沖沖的離開另一項會議，企圖使會談毫無結果。」

美國眾院議長波洛西（左）16日在白宮與川普總統舉行會談，據說川普會中痛罵波洛西是...
美國眾院議長波洛西（左）16日在白宮與川普總統舉行會談，據說川普會中痛罵波洛西是「三流政客」。美聯社
分享

川普民主黨白宮
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

美致土國元首信曝光！川普露骨威嚇：別當傻子小心臭名

2019-10-17 09:58

美國務院新規 中國駐美官員須事前通報在美接觸對象

2019-10-17 09:21

日本仍是美債最大外國持有者 領先中國差距擴大

2019-10-17 10:45

美財長：正與中國敲定貿易協議內容 以備雙方領袖下月簽署

2019-10-17 09:57

華盛頓祭中國外交官新規 美國務院：學北京的

2019-10-17 09:16

敘利亞政策會議川普開罵 裴洛西：總統情緒崩潰

2019-10-17 09:10

普通人的白宮戰爭：楊安澤，美國總統大選的「華裔臉孔」

2019-10-17 08:30

美股三大指數全面走低 零售銷售數據下滑引疑慮

2019-10-17 07:18

穆迪分析公司預測 川普明年將輕鬆連任

2019-10-16 19:20

民主黨初選辯論 華倫聲勢壯成對手攻擊焦點

2019-10-16 19:01

電話門出現顯著進展 證人證實川普施壓烏總統

2019-10-16 18:02

影／川普突宣布撤軍 駐敘美軍急撤離匆忙程度像逃難

2019-10-16 17:58

早提警告 波頓曾指朱利安尼像手榴彈 「會把大家炸碎」

2019-10-16 17:08

吹哨者是他？川普疑他幕後搞鬼 民主黨擬傳波頓作證

2019-10-16 17:08

白登兒子認了：任職烏克蘭「有欠考量」川普父子嘲笑

2019-10-16 17:08

電話門事件白宮要找「替罪羊」 川普陣營人人自危

2019-10-16 17:08

不甩國務院指示 歐洲事務副助卿肯特眾院作證

2019-10-16 17:08

首度全女性太空漫步 提前本周上陣寫歷史

2019-10-16 14:14

NASA新太空衣 更合身且具延展性

2019-10-16 14:12

影／一句孤兒院內的深夜約定 無血緣中國兄弟在美國重逢

2019-10-16 12:46

女星涉大學錄取弊案 「全美十大最輕鬆監獄」服刑

2019-10-16 12:34

美趨排外 國際生轉往歐亞、加國念MBA

2019-10-16 12:29

未使用再生原料 環保團體施壓寶鹼

2019-10-16 12:22

阿州Tongass森林保護地 川普擬開放逾半伐木

2019-10-16 12:21

NASA全女性太空漫步 本周寫歷史

2019-10-16 12:20

急拆設施棄置營舍 紐時：美倉促撤軍可能費時數周

2019-10-16 11:58

為了這件事 美特種部隊罵川普 「美國良心的汙點」

2019-10-16 10:00
看更多

熱門文章

影／一句孤兒院內的深夜約定 無血緣中國兄弟在美國重逢

2019-10-16 12:46

麥當勞下班接到電話 台裔19歲青年成紐西蘭最年輕市議員

2019-10-17 09:10

埃及出土20具千年古棺木 碑文色彩清晰令專家驚艷

2019-10-16 14:46

投資大咖說此人當選美國總統 股市將跌25%

2019-10-16 21:15

沒大腦卻能學習！這種神秘生物有七百多種性別

2019-10-17 08:53

女攝影師被原木砸中意外身亡 真相卻是2少年惡作劇

2019-10-16 20:34

救人救到心累！這度假勝地求旅客別用Google地圖

2019-10-16 21:28

日本風災淹萬棟房 災民地上排字求水糧

2019-10-16 14:14

任正非：美中不會出現「新冷戰」6G技術十年內投入使用

2019-10-16 18:35

影／川普突宣布撤軍 駐敘美軍急撤離匆忙程度像逃難

2019-10-16 17:58

女星涉大學錄取弊案 「全美十大最輕鬆監獄」服刑

2019-10-16 12:34

台女穿「一條線比基尼」原因曝光 男友批菲警未守諾

2019-10-17 10:37

美參議員：習近平恐為美國長期威脅

2019-10-17 06:42

金正恩身騎白馬登白頭山 暗示將有「重大決策」

2019-10-16 15:59

電話門出現顯著進展 證人證實川普施壓烏總統

2019-10-16 18:02

你不曾見過的地球！科學觀測下化身一幅幅絕美畫作

2019-10-16 16:46

櫻花妹自創3分鐘「全力鬼叫減肥法」！半年狂減32kg變正妹

2019-10-16 20:43

美致土國元首信曝光！川普露骨威嚇：別當傻子小心臭名

2019-10-17 09:58

韓飛行員短缺 5年來465人跳槽至中國

2019-10-16 11:02

川普派副手潘斯前往土耳其調停 總統厄多安悍然拒見

2019-10-16 20:27

美股三大指數全面走低 零售銷售數據下滑引疑慮

2019-10-17 07:18

穆迪分析公司預測 川普明年將輕鬆連任

2019-10-16 19:20

強生對歐盟讓步 英國趕31日前脫歐

2019-10-17 00:40

恐慌指數下滑至11周低點 美股警報可能解除

2019-10-16 21:57

美軍急拆基地設施 倉促撤離敘利亞

2019-10-17 00:30

早提警告 波頓曾指朱利安尼像手榴彈 「會把大家炸碎」

2019-10-16 17:08

美銀：「股6債4」資產配置 不合時宜了！

2019-10-16 16:36

2019年日本最佳城堡 姬路城連續四年蟬聯冠軍

2019-10-16 12:57

美國務院新規 中國駐美官員須事前通報在美接觸對象

2019-10-17 09:21

東南亞別等了 IIF：製造業遷出大陸的腳步非常緩慢

2019-10-16 20:41

【重磅快評】哈吉貝讓福島三一一災區慘狀重現

2019-10-17 09:53

韓法務部長請辭後申請回大學任教 學生大反彈

2019-10-16 17:16

揮桿發大財！ 泰籍高爾夫球明星帶動潮流

2019-10-16 15:11

吹哨者是他？川普疑他幕後搞鬼 民主黨擬傳波頓作證

2019-10-16 17:08

敘利亞政策會議川普開罵 裴洛西：總統情緒崩潰

2019-10-17 09:10

Google秀新品 智慧機吸睛

2019-10-17 02:23

高盛執行長：Apple Card是歷來推出最成功的信用卡

2019-10-16 19:00

美9月零售銷售意外下滑 Fed本月三度降息可能性上升

2019-10-16 20:55

民主黨初選辯論 華倫聲勢壯成對手攻擊焦點

2019-10-16 19:01

台積電EUV設備供應商 ASML本季財測優於市場所料

2019-10-16 13:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top