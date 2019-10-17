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美致土國元首信曝光！川普露骨威嚇：別當傻子小心臭名

2019-10-17 09:58聯合報 本報系世界日報記者顏伶如／即時報導

就在土耳其9日入侵敘利亞東北部當天，美國總統川普在一封寫給土耳其總統厄多安（Recep Tayyip Erdogan）的警告信中，措詞強烈告誡別做傻事，川普在信中還提出忠告指出，倘若貿然行動，將來可能在歷史上留下「萬惡罪人」臭名。

川普6日下令從庫德族占領的敘北地區撤出美軍，被外界解讀為美方為土耳其入侵當地開啟綠燈；不過，短短三天之後，川普卻警告厄多安，如果侵略行動過於明目張膽，他將不惜摧毀土耳其的經濟。

這封由福斯商業網記者雷根(Trish Regan)16日搶先在推特公布的信，引起其他媒體迅速跟進；信的內容用辭露骨威嚇，沒有講究禮數的外交辭令；有媒體報導形容，川普這封信堪稱是外交史上最令人傻眼的元首信函。

川普在這封日期註明為10月9日的信中，開門見山寫道：「讓我們來談談能否達成不錯的協議。」法新社報導指出，白宮已經證實這封信是真的。

報導指出，川普在信中寫道：「你不會想為屠殺成千上萬百姓而承擔責任，我也不想為摧毀土耳其經濟的人，但我是會這麼做的。」

信中寫著：「如果你用正確且人道的方式處理這件事，歷史將會用友善的眼光看待你。如果好事始終未能出現，那麼歷史將永遠把你定位成萬惡罪人。」

川普在信中對厄多安指出，如果與庫德族「敘利亞民主力量」(SDF)軍事領袖阿卜迪(Mazloum Abdi)好好協商，將可以達成「很棒的協議」。

不過，土耳其方面長久以來將阿卜迪視為恐怖分子，因為他與土耳其境內的庫德族民兵組織「庫德工人黨」(PKK)關係密切。

「別想當硬漢，別做傻子。」川普警告厄多安後，在信的最後一段補上：「稍後我會打電話給你。」

美國總統川普（右）9日致函土耳其總統厄多安，在美國撤出敘利亞北部後，「別想當硬漢...
美國總統川普（右）9日致函土耳其總統厄多安，在美國撤出敘利亞北部後，「別想當硬漢，別做傻子」。圖為兩人今年6月29日在日本大阪舉行的20國峰會上晤談。路透
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川普土耳其庫德族
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