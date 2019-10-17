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美財長：正與中國敲定貿易協議內容 以備雙方領袖下月簽署

2019-10-17 09:57經濟日報 編譯林奕榮／綜合外電

美國財政部長米努勤周三表示，美中貿易談判代表正在敲定第一階段貿易協議的內容，以備兩國領導人下個月簽署。

米努勤表示，必要時將前往北京展開進一步磋商，但尚未接到邀請。美中上周達成局部貿易協議，雙方的副手本周透過電話持續磋商。

米努勤表示，他與美國貿易代表賴海哲可能在智利聖地牙哥與中國國務院副總理劉鶴會面，之後美國總統川普將在11月16至17日的亞太經合會（APEC）智利峰會期間，與中國國家主席習近平會面，目標是簽署貿易協議。

美中上周達成局部協議後，美方已暫緩原定本周開始實施的加徵關稅措施。對於12月15日開始對1,560億美元中國輸美商品加徵10%關稅的問題，米努勤表示，川普政府尚未決定，「我們還沒有向總統提出任何建議或做出任何決定，目前關注的是10月的關稅徵收情況」。

美國財政部部米努勤表示，正與中國敲定貿易協議內容，以備下個月簽署。 路透
美國財政部部米努勤表示，正與中國敲定貿易協議內容，以備下個月簽署。 路透
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