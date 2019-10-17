美國務院新規 中國駐美官員須事前通報在美接觸對象
2019-10-17 09:21
聯合報 編譯徐榆涵
／即時報導
美國國務院高級官員16日表示，中國大陸駐美外交官會晤聯邦政府、州政府、地方政府官員或教育、研究機構人員之前，必須提前知會美方。此項措施已於16日生效。
美官員向路透記者表示，這項做法是要針對美國外交官在中國所受待遇採取「對等行動」。
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在美國總統川普發動的貿易戰中，美中關係緊繃，但官員指出，此事已進行一段時間，與美中關係的其他問題並無直接關係。
一名國務院官員說，「此舉是要回應中華人民共和國政府限制我們外交官在中國與中方利害關係人的互動」。
該名官員說，美國派駐中國的外交官計畫會晤中國民眾和官員前，不只要先通知當地政府，還必須先獲得許可。
他說，「我們想實現的目標是趨於對等情況，希望最後結果是中國政府能給我們在中國的外交官更大空間」。
中國駐華盛頓大使館發推文稱，美方對中國外交官的最新限制違反1961年的《維也納外交關係公約》。推文還說，「截至目前，中方對美國駐中國外交官和領事官員未有類似要求」。
國務院官員說，中國外交官和官員有責任將其計畫在美國舉行的會面通知國務院。但國務院官員避談中方若不遵守新規，會有何後果。
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