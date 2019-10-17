美股三大指數全面走低 零售銷售數據下滑引疑慮
2019-10-17 07:18
經濟日報 編譯林奕榮
／綜合外電
美股周三走低，三大指數全面下挫，主因經濟數據疲弱和地緣政治緊張局勢升溫，抵銷一系列良好企業財報。
道瓊工業指數下跌22.82點或0.08%，跌至27,001.98點；標普500指數收跌5.99點或0.20%，報2,989.69點；那斯達克指數下跌24.52點或0.3%，報8,124.18點。
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美國9月零售銷售七個月來首次下滑，反映製造業疲弱勢態可能蔓延至更廣泛的經濟領域。
Inverness Counsel首席投資策略師Tim Ghriskey表示：「這可能顯示消費者面臨壓力、支出可能放緩；消費者一直被視為經濟的支撐，零售銷售報告引發市場疑慮。意外的是，市場並未對負面消息做出更大的反應，部分原因是投資人預期Fed將在10月底降息，且企業財報可能帶來驚喜。」
美中貿易的不確定性增加，美國眾議院通過了一項支持香港民主抗議活動的議案，引發北京不滿。美國總統川普周三表示，可能要到APEC論壇上與中國國家主席習近平會面後，才會簽署與中國達成的貿易協議。
分析師預測，標普500指數成分股企業第3季盈利年比下降3%，是自2016年以來首次下滑。迄今已公布第3季財報的43家公司中，86%優於預期。
美國銀行第3季財報優於預期，主因諮詢業務和貸款業務成長，股價上漲1.5%。
聯合航空上季獲利優於預期，且上調2019年財測，股價上揚1.9%。
通用汽車與美國汽車工人聯盟（UAW）達成初步勞資協議，股價漲1.1%。
Netflix公布第3季財報，付費訂閱用戶數成長高於分析師預期，盤後股價一度上漲逾10%。
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