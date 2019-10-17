親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
哈吉貝肆虐日本
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

猶如連續劇！潤寅案驚爆水果禮盒藏金行賄 北檢押三人

美股三大指數全面走低 零售銷售數據下滑引疑慮

2019-10-17 07:18經濟日報 編譯林奕榮／綜合外電

美股周三走低，三大指數全面下挫，主因經濟數據疲弱和地緣政治緊張局勢升溫，抵銷一系列良好企業財報。

道瓊工業指數下跌22.82點或0.08%，跌至27,001.98點；標普500指數收跌5.99點或0.20%，報2,989.69點；那斯達克指數下跌24.52點或0.3%，報8,124.18點。

美國9月零售銷售七個月來首次下滑，反映製造業疲弱勢態可能蔓延至更廣泛的經濟領域。

Inverness Counsel首席投資策略師Tim Ghriskey表示：「這可能顯示消費者面臨壓力、支出可能放緩；消費者一直被視為經濟的支撐，零售銷售報告引發市場疑慮。意外的是，市場並未對負面消息做出更大的反應，部分原因是投資人預期Fed將在10月底降息，且企業財報可能帶來驚喜。」

美中貿易的不確定性增加，美國眾議院通過了一項支持香港民主抗議活動的議案，引發北京不滿。美國總統川普周三表示，可能要到APEC論壇上與中國國家主席習近平會面後，才會簽署與中國達成的貿易協議。

分析師預測，標普500指數成分股企業第3季盈利年比下降3%，是自2016年以來首次下滑。迄今已公布第3季財報的43家公司中，86%優於預期。

美國銀行第3季財報優於預期，主因諮詢業務和貸款業務成長，股價上漲1.5%。

聯合航空上季獲利優於預期，且上調2019年財測，股價上揚1.9%。

通用汽車與美國汽車工人聯盟（UAW）達成初步勞資協議，股價漲1.1%。

Netflix公布第3季財報，付費訂閱用戶數成長高於分析師預期，盤後股價一度上漲逾10%。

美國零售銷售下滑，拖累美股走低。 路透
美國零售銷售下滑，拖累美股走低。 路透
分享

標普北京
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

民主黨初選辯論 華倫聲勢壯成對手攻擊焦點

2019-10-16 19:01

電話門出現顯著進展 證人證實川普施壓烏總統

2019-10-16 18:02

影／川普突宣布撤軍 駐敘美軍急撤離匆忙程度像逃難

2019-10-16 17:58

早提警告 波頓曾指朱利安尼像手榴彈 「會把大家炸碎」

2019-10-16 17:08

吹哨者是他？川普疑他幕後搞鬼 民主黨擬傳波頓作證

2019-10-16 17:08

白登兒子認了：任職烏克蘭「有欠考量」川普父子嘲笑

2019-10-16 17:08

電話門事件白宮要找「替罪羊」 川普陣營人人自危

2019-10-16 17:08

不甩國務院指示 歐洲事務副助卿肯特眾院作證

2019-10-16 17:08

熱門文章

為了這件事 美特種部隊罵川普 「美國良心的汙點」

2019-10-16 10:00

影／一句孤兒院內的深夜約定 無血緣中國兄弟在美國重逢

2019-10-16 12:46

埃及出土20具千年古棺木 碑文色彩清晰令專家驚艷

2019-10-16 14:46

陸揚言若美國通過香港人權法將堅決報復 美股期指下跌

2019-10-16 09:00

投資大咖說此人當選美國總統 股市將跌25%

2019-10-16 21:15

女攝影師被原木砸中意外身亡 真相卻是2少年惡作劇

2019-10-16 20:34

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top