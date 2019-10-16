日圓升值受阻...原來和這個規模1.5兆美元的基金有關

2019-10-16 22:46 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 洪啟原 ／綜合外電



在貿易戰砲聲隆隆和經濟數據惡化之際，分析師預估傳統避險資產日圓將持續升值。然而，日圓卻未顯露出升值的跡象。

高盛集團（Goldman Sachs）多位分析師表示，日圓到年底前對美元將持續升值是該公司對匯市最堅定的其中一項預測。日內瓦私人銀行Lombard Odier首席經濟學者查爾也說，自家銀行維持「防禦性資產配置」的模式，偏好黃金及日圓。

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然而，日圓並未顯露升值的跡象，本周迄今約在108日圓兌1美元的價位盤旋。加拿大TD Securities全球貨幣策略部門主管麥考密克說，日圓目前依然是最便宜的主要貨幣（指日圓兌美元貶值）。

高盛經濟學家費雪蔓表示，日圓「持續疲軟」可能是因為日本政府退休投資基金（GPIF）持續購買外國資產，對日圓構成下行壓力。GPIF擁有1.5兆美元資產，規模號稱全球最大。

GPIF透過在海外龐大的投資部位，抑制了日圓升值，這也讓日本政府不必訴諸於可能引起美國總統川普指控日本操縱匯率的干預市場手段。