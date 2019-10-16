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穆迪：川普明年將輕鬆連任

2019-10-16 19:20經濟日報 編譯林聰毅

穆迪分析公司（Moody's Analytics）使用三種不同經濟模型預測，川普可能在明年美國總統大選輕鬆贏得連任。

除非發生不尋常事件，否則川普在明年總統大選所拿到的選舉人團票數，可能輕易超過2016年的總統選舉，當時他以304對227張選舉人票，擊敗民主黨候選人希拉蕊·柯林頓。

穆迪的預測是根據消費者對自身財務狀況的感覺、川普任內的股市漲幅，以及失業率（目前處於50年低點）前景等三變數。只要這些變數都維持不變，川普看起來將再獲四年任期。

自1980年總統選舉以來，這項模型預測非常準確，只有一次失準。

這項研究報告的共同作者穆迪分析首席經濟學家贊迪（Mark Zandi）、穆迪政府顧問和財政政策研究主管懷特（Dan White），以及助理董事兼經濟學家雅洛斯（Bernard Yaros）說，如果從現在起一年後的經濟與目前大致相同，那麼現任的優勢就很強，川普的勝選的可能性非常大，尤其是在民主黨人不熱心又不投票的情況下，「這與投票率有關」。

三種模型顯示，假設投票率跟往年平均值一樣，川普至少可獲289張選舉人票。 他的勝選機率與民主黨選民的投票率呈背離，民主黨投票率愈高，他連任機率降低，反之亦然。

在這三種模型中，川普在民眾的「財務狀況」指標表現最佳。 在這種情境下，他獲得了351張選舉人票，而民主黨候選人只有187票。報告並指出：「創紀錄的投票率對民主黨的勝選至為重要。 」

在股市模型中，川普以289對249票勝出，而在失業率模型中，川普更以332對206票獲得壓倒性勝利；若綜合所三種模型，川普則以324對214票大勝。

穆迪分析公司的經濟模型預測，美國總統川普明年可望輕鬆贏得連任。 美聯社
穆迪分析公司的經濟模型預測，美國總統川普明年可望輕鬆贏得連任。 美聯社
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投票率川普
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