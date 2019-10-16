穆迪：川普明年將輕鬆連任

2019-10-16 19:20 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 林聰毅



穆迪分析公司（Moody's Analytics）使用三種不同經濟模型預測，川普可能在明年美國總統大選輕鬆贏得連任。

除非發生不尋常事件，否則川普在明年總統大選所拿到的選舉人團票數，可能輕易超過2016年的總統選舉，當時他以304對227張選舉人票，擊敗民主黨候選人希拉蕊·柯林頓。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × i 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！ × i 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

穆迪的預測是根據消費者對自身財務狀況的感覺、川普任內的股市漲幅，以及失業率（目前處於50年低點）前景等三變數。只要這些變數都維持不變，川普看起來將再獲四年任期。

自1980年總統選舉以來，這項模型預測非常準確，只有一次失準。

這項研究報告的共同作者穆迪分析首席經濟學家贊迪（Mark Zandi）、穆迪政府顧問和財政政策研究主管懷特（Dan White），以及助理董事兼經濟學家雅洛斯（Bernard Yaros）說，如果從現在起一年後的經濟與目前大致相同，那麼現任的優勢就很強，川普的勝選的可能性非常大，尤其是在民主黨人不熱心又不投票的情況下，「這與投票率有關」。

三種模型顯示，假設投票率跟往年平均值一樣，川普至少可獲289張選舉人票。 他的勝選機率與民主黨選民的投票率呈背離，民主黨投票率愈高，他連任機率降低，反之亦然。

在這三種模型中，川普在民眾的「財務狀況」指標表現最佳。 在這種情境下，他獲得了351張選舉人票，而民主黨候選人只有187票。報告並指出：「創紀錄的投票率對民主黨的勝選至為重要。 」