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不甩國務院指示 歐洲事務副助卿肯特眾院作證

2019-10-16 17:08世界日報 編譯陳韻涵／綜合15日電

國會眾院議長波洛西15日表示，暫時不會啟動對川普總統展開正式彈劾的程序；不過，就烏克蘭電話門啟動的調查當天出現新進展，國務院負責歐洲與歐亞事務的副助理國務卿肯特(George Kent)15日接受眾院閉門質詢，成為這起醜聞最新且職位第二高的證人；肯特被質疑，是否早在事件爆發前便知曉內情。

在民主黨領袖私下辯論是否應就三周前開始的彈劾調查舉行投票，宣告正式啟動調查之際；肯特不顧國務院指示，接受調查員問話，填補此案關鍵空白。

波洛西15日表示，她暫時不會舉行眾院全體投票，授權對川普總統進行正式彈劾調查；她在當晚的記者會上說：「我們不需要投票，所以目前我們不會投票，我很滿意我們的黨團對我們現在採行方式的體諒。」

有線電視新聞網(CNN)報導，波洛西並沒有完全排除這樣的投票，未來還是可以選擇這樣做。

另方面，消息人士透露，肯特早在今年初便就川普總統及其私人律師朱利安尼(Rudy Giuliani)的施壓，對同僚提出疑慮。

肯特3月指朱利安尼「意圖散播不正確的資訊」，藉此利用烏克蘭檢察官中傷川普的政敵，包括前副總統、民主黨呼聲最高的總統參選人白登、前美國駐烏克蘭大使瑪麗‧尤凡諾維契(Marie Yovanovitch)等人。

肯特對「錯誤資訊」的警告內容可從國務院內部郵件中找到蛛絲馬跡，一是他著手解決與川普友好的保守派媒體瞄準尤凡諾維契的「假新聞誹謗」，二是他批評擴大前述中傷內容的烏克蘭檢察官，指相關指控「一派胡言」。

眾院15日對關鍵人士和單位發出最後通牒，要求他們在期限前呈交眾院需要的資訊或前來作證。

白宮上周表示，將「全面停止」任何合作，但最終同意配合；肯特最初也接獲國務院指示，不要配合接受調查，且試圖限制他作證的能力。

眾院情報委員會發傳票下令肯特出席，肯特配合，成為繼前駐烏克蘭大使尤凡諾維契之後，接受約談的國務院位階第二高的官員；尤凡諾維契5月遭川普撤職，但她仍為國務員職員。

她11日接受眾院詢問，抨擊川普的外交政策；她還說，她被告知，川普拔除她的頭銜前幾個月，根據為自身利益和政治目標工作的圈外人的「錯誤指控」，親自施壓撤除她的職位長達數月。

川普烏克蘭國務院
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