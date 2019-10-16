親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
哈吉貝肆虐日本
美中貿易戰風雲
諾貝爾獎揭曉
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

指馬英九收政治獻金 段宜康確定要賠60萬了

全台十大話題夜市 「它」擠下士林、逢甲、羅東奪冠

電話門事件白宮要找「替罪羊」 川普陣營人人自危

2019-10-16 17:08世界日報 記者張聲肇／綜合報導

川普這幾個禮拜急於知道到底誰把他和烏克蘭總統通話的內情暴露出去，落得白宮助理群交互指責；紐約時報報導，知情者15日說，總統顧問群已展開內部調查，恐怕非有一頭代罪羔羊被抓出來不可。

國會已經針對「烏克蘭電話門」展開調查，白宮律師群卻展開自己的內部調查，希望揪出洩漏川普和澤倫斯基7月25日通話內容的「告密者。」

白宮調查重點是白宮法律副顧問艾森柏格(John Eisenberg)為什麼把通話概要的文字記錄放到儲存「極機密」的電腦系統裡面，川普後來在國會壓力下，乾脆下令公開經過編輯的「通話全文」。

白宮內部本來針對是否公布那份「極機密」通話就意見分歧，吵得不可開交，如今把內部調查矛頭對準自己人，顯示川普身邊助理人人自危，也人人急於自保。

白宮官員害怕自己就是那隻羔羊，也怕自己被「分到」引發國會彈劾川普的「責任」；知情人士說，艾森柏格得知他自己居然也彷彿成為調查對象，憤怒不已。

目前不知誰下令內部調查的，代理幕僚長穆瓦尼曾經鼓勵這麼做，他的部屬也在幫Pat Cipollone掌管的法律顧問辦公室做這件事。幕僚長辦公室和法律顧問辦公室洩密事件發生後本來不和的，現在卻團結起來調查。

光是這場內部調查，如果證實有在進行，就可推翻川普自詡和澤倫斯基的通話「完美無缺」的說法，也等於承認川普利用職權強迫外國政府挖政敵汙點的證據力夠強。

白宮律師稍早已經詢問了好幾名幕僚，總統和外國領袖的通話，通常是怎麼處理的。

白宮官員不願意對內部調查事表示意見，發言人吉德里(Hogan Gidley)試圖淡化白宮內部人人自危、部室緊張的「報導」，說白宮如何處理機密資訊，他無可奉告。

白宮川普烏克蘭
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

影／川普突宣布撤軍 駐敘美軍急撤離匆忙程度像逃難

2019-10-16 17:58

電話門出現顯著進展 證人證實川普施壓烏總統

2019-10-16 18:02

早提警告 波頓曾指朱利安尼像手榴彈 「會把大家炸碎」

2019-10-16 17:08

吹哨者是他？川普疑他幕後搞鬼 民主黨擬傳波頓作證

2019-10-16 17:08

白登兒子認了：任職烏克蘭「有欠考量」川普父子嘲笑

2019-10-16 17:08

不甩國務院指示 歐洲事務副助卿肯特眾院作證

2019-10-16 17:08

首度全女性太空漫步 提前本周上陣寫歷史

2019-10-16 14:14

NASA新太空衣 更合身且具延展性

2019-10-16 14:12

影／一句孤兒院內的深夜約定 無血緣中國兄弟在美國重逢

2019-10-16 12:46

女星涉大學錄取弊案 「全美十大最輕鬆監獄」服刑

2019-10-16 12:34

美趨排外 國際生轉往歐亞、加國念MBA

2019-10-16 12:29

未使用再生原料 環保團體施壓寶鹼

2019-10-16 12:22

阿州Tongass森林保護地 川普擬開放逾半伐木

2019-10-16 12:21

NASA全女性太空漫步 本周寫歷史

2019-10-16 12:20

急拆設施棄置營舍 紐時：美倉促撤軍可能費時數周

2019-10-16 11:58

為了這件事 美特種部隊罵川普 「美國良心的汙點」

2019-10-16 10:00

女執行長之死 家人怨聖荷西警方

2019-10-16 03:27

緊張了？ 川普痛批眾院彈劾調查不透明

2019-10-15 22:41

羨慕！加州禁中學生太早上學 晚些有益健康和學業表現

2019-10-15 14:24
看更多

熱門文章

金髮女晨跑到一半竟「脫褲解放」 噁心畫面遭拍下

2019-10-15 20:06

荷蘭發現隱世與外隔絕家庭 9年未接觸外界

2019-10-16 05:28

雪莉驟逝 一窺韓流風光背後的黑暗

2019-10-15 22:01

為了這件事 美特種部隊罵川普 「美國良心的汙點」

2019-10-16 10:00

女執行長之死 家人怨聖荷西警方

2019-10-16 03:27

影／一句孤兒院內的深夜約定 無血緣中國兄弟在美國重逢

2019-10-16 12:46

巴隆周刊：iPhone 11好景恐是曇花一現

2019-10-16 02:04

陸揚言若美國通過香港人權法將堅決報復 美股期指下跌

2019-10-16 09:00

日本風災已73死 8年來首次動員後備救災

2019-10-15 22:10

歐盟限英國今晚交出新方案 否則沒有脫歐協議

2019-10-15 20:12

越南旅行驚見「國軍迷彩服」 網笑翻：送洗送太遠？

2019-10-15 22:16

埃及出土20具千年古棺木 碑文色彩清晰令專家驚艷

2019-10-16 14:46

大陸證實 與美達初步貿易協議

2019-10-15 23:29

還在攀升！日風災死73人 淹萬棟房

2019-10-16 00:14

日本風災淹萬棟房 災民地上排字求水糧

2019-10-16 14:14

女星涉大學錄取弊案 「全美十大最輕鬆監獄」服刑

2019-10-16 12:34

企業財報發威 道瓊大漲237點 標普500指數創四周最高

2019-10-16 06:34

川普制裁擋得住土耳其攻勢？ 專家這麼說

2019-10-15 22:31

緊張了？ 川普痛批眾院彈劾調查不透明

2019-10-15 22:41

不再兔子跳！NASA公布新款太空衣 更合身且具延展性

2019-10-16 10:36

金正恩身騎白馬登白頭山 暗示將有「重大決策」

2019-10-16 15:59

財報季鳴槍起跑 美股指數漲聲回應

2019-10-16 05:36

效法香港反送中 加泰隆尼亞獨派到國際機場抗議

2019-10-15 23:10

北陸新幹線全線復駛約需一到兩周 運能減半

2019-10-15 18:20

韓飛行員短缺 5年來465人跳槽至中國

2019-10-16 11:02

你買過嗎？荷蘭花市的黑心鬱金香球莖只有1%會開

2019-10-16 10:20

川普制裁土耳其 厄多安不甩

2019-10-15 23:59

南海爭議 越共總書記阮富仲：主權絕不讓步

2019-10-15 22:26

道瓊漲破27000 企業財報亮麗

2019-10-15 23:21

美草率撤軍 核武卡在土耳其

2019-10-16 00:09

台積電ADR連五漲 換算台幣已逾307元

2019-10-16 07:04

陸盼華府 取消懲罰性關稅

2019-10-16 00:13

日本供應鏈防災有成 颱風哈吉貝損失輕微

2019-10-16 09:25

泰住宅區驚見逾4公尺眼鏡王蛇 重達15公斤

2019-10-15 18:23

英國歐盟談判幾近達陣 能否如期脫歐仍有其他變數

2019-10-16 07:54

貿易緊張衝擊 IMF五度下修全球經濟成長

2019-10-16 00:56

法國外送員身分認定惹議 勞團聚聲量爭權益

2019-10-16 09:21

2019年日本最佳城堡 姬路城連續四年蟬聯冠軍

2019-10-16 12:57

颱風哈吉貝襲日已74死218傷 逾萬棟民宅淹水

2019-10-15 23:40

歐洲反猶太興起 學者促歐盟作為

2019-10-15 19:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top