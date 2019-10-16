電話門事件白宮要找「替罪羊」 川普陣營人人自危

2019-10-16 17:08 世界日報 記者張聲肇／綜合報導



川普這幾個禮拜急於知道到底誰把他和烏克蘭總統通話的內情暴露出去，落得白宮助理群交互指責；紐約時報報導，知情者15日說，總統顧問群已展開內部調查，恐怕非有一頭代罪羔羊被抓出來不可。

國會已經針對「烏克蘭電話門」展開調查，白宮律師群卻展開自己的內部調查，希望揪出洩漏川普和澤倫斯基7月25日通話內容的「告密者。」

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白宮調查重點是白宮法律副顧問艾森柏格(John Eisenberg)為什麼把通話概要的文字記錄放到儲存「極機密」的電腦系統裡面，川普後來在國會壓力下，乾脆下令公開經過編輯的「通話全文」。

白宮內部本來針對是否公布那份「極機密」通話就意見分歧，吵得不可開交，如今把內部調查矛頭對準自己人，顯示川普身邊助理人人自危，也人人急於自保。

白宮官員害怕自己就是那隻羔羊，也怕自己被「分到」引發國會彈劾川普的「責任」；知情人士說，艾森柏格得知他自己居然也彷彿成為調查對象，憤怒不已。

目前不知誰下令內部調查的，代理幕僚長穆瓦尼曾經鼓勵這麼做，他的部屬也在幫Pat Cipollone掌管的法律顧問辦公室做這件事。幕僚長辦公室和法律顧問辦公室洩密事件發生後本來不和的，現在卻團結起來調查。

光是這場內部調查，如果證實有在進行，就可推翻川普自詡和澤倫斯基的通話「完美無缺」的說法，也等於承認川普利用職權強迫外國政府挖政敵汙點的證據力夠強。

白宮律師稍早已經詢問了好幾名幕僚，總統和外國領袖的通話，通常是怎麼處理的。

白宮官員不願意對內部調查事表示意見，發言人吉德里(Hogan Gidley)試圖淡化白宮內部人人自危、部室緊張的「報導」，說白宮如何處理機密資訊，他無可奉告。