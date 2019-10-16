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白登兒子認了：任職烏克蘭「有欠考量」川普父子嘲笑

2019-10-16 17:08世界日報 記者顏伶如、編譯孫梁／綜合報導

前副總統白登（左）之子杭特（右），任職烏克蘭能源公司董事，坐領高薪，同時又擔任中...
前副總統白登（左）之子杭特（右），任職烏克蘭能源公司董事，坐領高薪，同時又擔任中國金融公司職務，被認為是靠白登關係，讓白登競選之路更為艱難。 路透
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前副總統白登(Joe Biden)的兒子杭特．白登(Hunter Biden)15日在美國廣播公司(ABC)播出的專訪中，坦承在烏克蘭天然氣公司董事會任職的確「有欠考量」，因為這麼做為父親造成政治方面的困擾。

杭特．白登在這場於周末在洛杉磯家中錄製的專訪中說：「我不曾做出任何錯誤的事情；不過，我確實有欠考量。從很多方面看來，這一切就像個沼澤；真的。」

杭特．白登指出：「我有沒有做過任何不適當的事情？並沒有，絕對沒有。不管怎麼看，完全都沒有。」

根據吹哨者檢舉，川普在今年7月與烏克蘭總統的電話交談中，要求烏克蘭調查杭特．白登。

川普總統及川普私人律師朱利安尼(Rudy Giuliani)指控白登家族涉嫌貪腐之後，這是置身政治風暴核心的杭特．白登首度接受媒體訪問。到目前為止，川普陣營並未拿出足以證明白登家族貪腐的具體證據。

不過，訪問播出後，川普見縫插針，說杭特受訪的表現很糟糕；並表示杭特的父親遇到真正的麻煩，「使我想起喜萊莉．柯林頓的3萬封被刪除電郵。」

杭特．白登在這段專訪中指出，關於烏克蘭天然氣公司任職一事，與白登只有討論過一次而已；他說，父親對他說「希望你知道自己在做什麼」，而他的回答是「我知道。」

川普的次子、川普公司執行副總裁艾瑞克(Eric Trump)在福斯電視網新聞節目中也說：「白登父子的行為極不道德，坦率地說，如果是我這樣做，在我父親在任期間成為外國公司的董事，我現在就被關在監獄。」

艾瑞克接著說：「烏克蘭的石油和天然氣公司每月給杭特5萬元，一年是60萬元。而在全球最大石油公司之一的埃克森-美孚公司，董事會成員的年薪也僅30萬元，杭特在烏克蘭一家小石油公司就拿到60萬元，這是嚴重腐敗。」

川普烏克蘭洛杉磯
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