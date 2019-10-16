吹哨者是他？川普疑他幕後搞鬼 民主黨擬傳波頓作證

2019-10-16 17:08 世界日報 記者顏伶如／綜合報導



華府政治網站「國會山莊報」(The Hill)報導，民主黨國會議員在川普總統的彈劾調查中，正在評估把前任白宮國家安全顧問波頓(John Bolton)列為證人，希望透過波頓證詞進一步釐清川普及川普私人律師朱利安尼(Rudy Giuliani)與烏克蘭的關係。

波頓是川普上台之後第三任國家安全顧問，今年9月初才剛剛被川普逼退；新聞網站「野獸日報」(The Daily Beast)15日引述匿名消息人士報導，川普最近與幕僚及友人的談話中，都提及懷疑不斷對媒體放消息的幕後人士，就是波頓。

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長期以來，堅持鷹派強硬立場的波頓，在美國外交政策方面的主張，與民主黨人士常有齟齬；如今，正在調查川普與烏克蘭關係的民主黨國會議員，則把波頓視為可能提供重量級內幕的主要證人。

由於波頓在美國對烏克蘭事務方面擁有第一手了解，民主黨議員希望透過波頓證詞，找出川普觸法的證據。

國會眾院監督及改革委員會(House Oversight and Reform Committee)成員、民主黨麻州聯邦眾議員林奇(Stephen Lynch)15日對有線電視新聞網(CNN)指出，波頓以「活生生的手榴彈」來形容朱利安尼，如此用詞便透露著某些意涵。

林奇說，波頓的發言是有實際經驗做為根據的，「他這個人也是我們應該好好認識的。」

林奇表示：「我們希望跟波頓談一談，我們知道他是因為受到壓力而被迫離開白宮的，我想對於烏克蘭事件他應該有非常完整的掌握，對於委員會來說，他的證詞將是非常寶貴的。」

「野獸日報」指出，烏克蘭電話門案不停地有內情爆出，川普最近與幕僚及友人的談話中，都提及懷疑對媒體放消息的「姓名保密的前任國安高層官員」，就是波頓。

報導指出，川普在與幕僚團及友人的談話中，非常明顯暗示知道是波頓在幕後搞鬼，並且故意說道：「咦，讓我猜猜這個消息來源可能是誰呢。」

不過，波頓9月接受「野獸日報」訪問時，曾說這些指控「完全不實」。

有國會議員認為，從政治角度分析，波頓的保守派立場讓他一旦擔任證人，將對川普造成更大的殺傷力。

眾院情報委員會(House Intelligence Committee)成員、民主黨佛蒙特州聯邦眾議員威爾區(Peter Welch)說，波頓是鷹派大將，媒體報導波頓對於朱利安尼透過官方管道運作私人外交關係感到極度震驚及詫異，「因此，波頓如果有話要說，我會非常有興趣聆聽。」