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早提警告 波頓曾指朱利安尼像手榴彈 「會把大家炸碎」

2019-10-16 17:08世界日報 編譯郭宣含／綜合15日電

有關川普要求烏克蘭調查白登之子事件，前白宮國安顧問波頓早提警告，指川普私人律師朱...
有關川普要求烏克蘭調查白登之子事件，前白宮國安顧問波頓早提警告，指川普私人律師朱利安尼（圖）像一個「手榴彈」，會把大家炸得粉碎。 美聯社
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川普總統今年夏天對烏克蘭施壓的爭議，曾在白宮掀起巨瀾；眾院彈劾調查人員14日獲知，當時的白宮國家安全顧問波頓(John Bolton)對此警鐘大響，不只一次表達對川普私人律師朱利安尼的顧慮；波頓甚至說：「朱利安尼就是一顆手榴彈，要把大家炸個粉碎。」

另據消息人士表示，曼哈頓聯邦檢察官已開始調查朱利安尼在烏克蘭的企業交易和財務狀況。

根據聽到14日作證證詞的消息人士，波頓7月10日和川普前金主的美國駐歐盟大使桑德蘭(Gordon D. Sondland)激烈交鋒，因桑德蘭與朱利安尼合作，施壓烏克蘭調查民主黨政敵。

消息人士說，白宮俄羅斯事務顧問菲奧娜．希爾(Fiona Hill)告訴眾院調查人員，波頓指示她告訴國家安全會議首席律師有關桑德蘭、朱利安尼和白宮代理幕僚長穆瓦尼(Mick Mulvaney)失序行動的法律意義。

消息人士透露，波頓要希爾告訴白宮律師：「我可沒參與桑德蘭和穆瓦尼在密謀的什麼毒品交易。」毒品交易在此為暗喻。

這並非波頓首次向希爾表達由朱利安尼處理競選事宜的顧慮；希爾引述波頓在先前對話曾說：「朱利安尼就是一顆手榴彈，要把大家炸個粉碎。」

相關新聞傳出後，朱利安尼15日表示：「我對波頓感到失望，我不確定他是否知道，我代表總統已拿到一切證據。」這些證據包括烏克蘭貪腐和部分有關川普不實消息的來源。

另外根據消息人士，曼哈頓聯邦檢察官正在調查朱利安尼在烏克蘭的業務交易，包括他個人金融狀況、銀行紀錄、為烏克蘭為一名市長工作與會議內容等；調查人員至少從8月開始詢問證人，以了解朱利安尼在兩起牽涉企業合夥人的密謀中擔任什麼角色。

朱利安尼14日否認有任何不法，並表示他未接獲調查通知，而且「他們可以看到我在烏克蘭的生意。」他從2018年4月起，便無償擔任川普私人律師。

朱利安尼也表示，他曾因為提供烏克蘭裔商人帕爾納斯(Lev Parnas)的公司商業與法律建議而獲得50萬元顧問費。帕爾納斯是朱利安尼密切合夥人，也參與調查白登的行動，他上周因選舉獻金法遭逮捕。

目前不清楚相關調查持續多久，調查內容也不得而知。

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