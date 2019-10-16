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影／一句孤兒院內的深夜約定 無血緣中國兄弟在美國重逢

2019-10-16 12:46世界日報 特派員黃惠玲／電話採訪報導

中國孤兒院兩男童故事。瑟爾比家族提供
中國孤兒院兩男童故事。瑟爾比家族提供
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「直到世界末日，他都是我兄弟，我不會放下哥哥一個人。」中國孤兒申杰(Josh Clarkson)四年多前被堪薩斯州家庭領養，當時10歲的他剛到新家，語言不通、環境不熟，他把握任何機會，向美國家庭介紹他在中國孤兒院一起長大的國福亮(Liam Thurlby)，努力要讓他也來美國。

「哥哥」幾全盲 當時快13歲

「他很聰明，他懂所有事情，他很棒。」這個在申杰口中的「完美哥哥」當時已近13歲，快到無法被海外收養的年齡極限14歲，而且雙眼幾乎全盲，也影響被收養的機會。

出生就被父母棄養的申杰與國福亮，兩人因住進山東臨沂兒童福利院認識，當時分別五歲、三歲，彼此照顧，兩人喜歡一起聊天，「國福亮很懂歷史，他教我很多事情，分享很多知識」；國福亮眼中的申杰，懂事又乖巧。

天生小眼症導致幾乎全盲，無法正常閱讀的國福亮時常需要申杰幫忙念一些他想查的資料；沒有血緣關係的申杰，卻是他最疼愛的「弟弟」，也是唯一的親人。

到美國四年多的申杰，中文讀及聽力雖保留一定程度，不過與記者交談時，均以英文作答，偶爾脫口說出中文時，口音跟美國出生長大的孩子無異。

來不及道別 沒忘記承諾

13歲來美國的國福亮中文說得很好，電話中健談開朗的他回憶，在孤兒院裡，一陣子就會有小朋友被國外家庭領養而離開，「我跟弟弟多少會有些羨慕」；有天晚上聊天時，兩人承諾，「如果有一人先被收養，另一個人要記得想辦法幫留在孤兒院的人領養出來」。

那時兩人分別是9歲及11歲。

這段談話，之後再也沒提起；一年多後，申杰被堪薩斯市的克拉克森家庭領養，在盲啞學校寄宿就讀的國福亮，知道弟弟要被領養了，「我不知道他要去哪裡，我想回去跟他道別，但學校沒有假日無法回去。」等趕回孤兒院，申杰已經離開。

「沒來得及說再見，非常傷心，覺得這輩子應該再也見不到了。」國福亮說，兩人之後完全失了聯繫。

申杰記得，他到美國的第一天，「就很想念哥哥，想告訴他，會記得承諾，一定會讓我們重聚。」只要有機會跟著美國的家人參加社區聚會、朋友活動，他總用有限英文，講述國福亮的好，希望有家庭願意收養，「他快14歲了，我再不努力，哥哥就再也來不了了。」

作客教授家 勇敢介紹哥

2015年有天，申杰到瑟爾比(The Thurlby family)家中作客，他勇敢的在一位華人媽媽協助翻譯下，向初次見面的克利絲汀瑟爾比(Kristin Thurlby)介紹國福亮，「他是最棒的，他的眼睛雖然看不見，但他會所有的事情。」

克利絲汀很喜歡開朗樂觀的申杰，聽完他對「哥哥」的描述後，「突然有根心弦被觸動」，「申杰描述的男孩，逆境中仍勇敢，就像我的兒子啊。」當晚，克利絲汀寫電郵給正在國外出差的丈夫崔瑞斯(Trace Thurlby)，詳細描述了申杰口中的國福亮，也提到他是需要特殊幫助的孩子，而且即將滿14歲。

夫妻兩人很快達成收養的共識；不過，瑟爾比除了兩個親生女兒漢娜(Hannah，現18歲)跟卡洛琳(Carolyn，現16歲)，十年前兩人還從中國收養了剛出生的女嬰愛麗斯(Elliese Thurlby，現13歲)，「我們很希望獲得他們的支持。」

沒想到女兒知道國福亮就快14歲後，說「那我們要快一點行動。」

經過層層審核，2016年1月，瑟爾比夫婦與女兒卡洛琳飛至中國，將國福亮接回堪州歐佛蘭帕克市(Overland Park)的家。

克莉絲汀說，在家中等待國福亮的親友，也包括申杰，「他看到哥哥時，開心的跳起來擁抱。」直到那時，國福亮才明白，原來是「弟弟」幫忙才讓他來到美國。

「我真的非常非常感謝申杰。」到美國已三年半，國福亮就讀藍村西北區高中(Blue Valley Northwest High School)11年級，說到「弟弟」時，仍可以感受到他的感動。

中國孤兒院兩男童故事。瑟爾比家族提供
中國孤兒院兩男童故事。瑟爾比家族提供
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養父母陪伴：永不放棄你

瑟爾比夫婦回憶三年多來，一家人陪伴國福亮走過最困難的適應期，很多朋友都說，「國福亮很幸運到美國，但其實兒子剛到美國第一年，過得相當辛苦。」克莉絲汀說，「他幾乎不懂英文，而且過去讀盲啞學校，從來沒讀過一般學校。」

他們特別感謝許多華人熱心協助國福亮適應美國生活及課業，其中被孩子們稱為Uncle Josh的教授Josh Peng，每個周末都會接國福亮到他家，一起看中文書或電影。

畢業於哈佛，現為兼職教授的克莉絲汀回憶，「兒子一開始常會告訴我非常挫折與生氣，因為課業太難，環境又陌生，我跟丈夫花了很多時間陪伴、鼓勵他，告訴他不管有任何困難都不能放棄，我們會陪在你身邊，永遠不會放棄你。」

中國孤兒院兩男童故事。瑟爾比家族提供
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接著，國福亮努力適應了美國的全新點字法，也學會了英文，他還是學校樂隊的長笛樂手，更是田徑隊的短跑健將。

克莉絲汀說，國福亮的眼睛可以辨別身旁比較亮的顏色，可以閱讀放大好幾倍的樂譜，聽力與記憶力特別出色，「他是我最好的兒子。」

來美才三年功課拿全A

喜歡運動的瑟爾比一家，從來沒有將國福亮排除在外，從沒跑過步的他，在爸爸崔瑞斯的陪跑下，很快掌握了跑步的要領，「他跑得比我快了，我才交手給其他田徑隊的隊員陪跑」；因為國福亮的視力問題，每次學校比賽或練習時，都有一名同學穿著亮色上衣在旁陪跑引路。

在瑟爾比家，國福亮經歷過很多「人生第一次」，從來沒有游過泳的他，跟著家人去度假時學會了游泳；功課方面，上學期全A，只有英文89分，「我很佩服上哈佛的姊姊漢娜，也很喜歡兩個妹妹。」

國福亮說，以前在盲啞學校時，每到周末假日同學都會有家人探望或打電話關心，「我當然會羨慕，但從來沒有家人親戚，並不知道真正有家人的感受是什麼。」

「到了美國，我終於有了家人，每天放學可以回家，爸媽常陪我跑步、讀書。」國福亮說，「原來有家人是這樣的幸福。」

收養棄養
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