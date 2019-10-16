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女星涉大學錄取弊案 「全美十大最輕鬆監獄」服刑

2019-10-16 12:34世界日報 編譯孫梁╱綜合15日電

女星霍夫曼向加州監獄報到，開始服刑。圖／美聯社
女星霍夫曼向加州監獄報到，開始服刑。圖／美聯社
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女星費麗西蒂霍夫曼(Felicity Huffman)因涉案大學錄取醜聞，而遭定罪，判刑14天，15日她向被謔稱為「聯邦俱樂部」的一座加州聯邦監獄報到，開始兩周的刑期。

霍夫曼的丈夫、男星梅西(William Macy)開車把妻子送到位於舊金山灣區的都柏林女子監獄；這座監獄的安保措施一般，富比世雜誌2009年曾將其評為美國最舒服的十大監獄之一。

霍夫曼的獄號是77806-112，她和其他囚犯一樣，入獄時領了一套囚服和內衣褲，同三名女囚被關在一間牢房，共用一個開放式衛生間。

56歲的霍夫曼在認罪錄取詐欺，和為修改女兒的SAT分數而向錄取人員行賄1萬5000元後，上月被波士頓的聯邦法官判處14天監禁、3萬元罰款、250小時的社區服務和一年緩刑。

宣判時霍夫曼含淚道歉，說「我錯了，我蠢，我擔心。」但霍夫曼的賄賂金額相對較少，其他部分家長行賄金多達50萬元。

這一醜聞是司法部起訴的最大一樁大學錄取詐欺，有51名富裕家長捲入，霍夫曼是第一個被判刑的家長。

霍夫曼服刑的監獄曾關押過許多知名人物，包括被稱為「好萊塢夫人」的好萊塢著名淫媒海蒂佛萊絲(Heidi Fleiss)。

獄方發言人說，霍夫曼服刑期間很可能要勞動，獄內有健身房、圖書館和電視放映廳，霍夫曼願意讀書、散步和盡可能健身。

監獄醜聞詐欺
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