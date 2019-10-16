美趨排外 國際生轉往歐亞、加國念MBA

2019-10-16 12:29 世界日報 記者張聲肇╱綜合報導



哈佛、史丹福、MIT等美國頂尖商學院企管碩士(MBA)班申請人數減少，因為國際學生在其他國家發現許多也不錯的學校，紛紛轉往歐洲、加拿大和亞洲。

美國移民政策變得「不歡迎」外國人，與中國貿易戰引發政治緊張，都是國際學生避美就他的原因。

前述三大名校商學院，今年入學申請人數比去年降低的幅度大於往年，達特茅斯學院(Dartmouth College)的商學院，更比去年降低了雙位數百分比。

主辦商學研究所入學測驗(Graduate Management Admission Test，GMAT)的非營利機構研究所管理入學議會(Graduate Management Admission Council)說，今年申請人數是連續第五年下降，全美商學院今春截止的學年度，總共招收了13萬5096人，比前一個學年少9.1%；去年則較前年少7%。

美國商學院的企管碩士班過去被視為進入企業管理階層、增加薪資收入的終南捷徑，廣受國際學生的熱愛，不過，教育界人士說，美國移民政策的改變、美中貿易戰和政治戰導致兩國關係緊張，加上薪資豐厚的科技業不需企管學位，外國學生對企管碩士班的熱情不再。

美國本土就業市場火熱，商學院學費不低，也是學貸負擔不輕的年輕人，喪失對企管學位興趣的原因。

美國政府每年以抽籤方式發出8萬5000張H-1B專業員工簽證，但是川普政府在執行面「刁難」申請人，也不太接受申告，導致國際學生申請案今年遽降13.7%，同時，加拿大和歐洲大學的申請人數增加，國際學生轉往哪些地方，甚為明顯。

中國人是最大的商學院留學生來源國，但多數中國學生寧願申請亞洲國家的企管碩士班，中國國內各大學商學院接到的申請件數，今年就增加了5.2%。倫敦金融時報的全球百大商學院，中國占了六個。

GMAC執行長趙福拉(Sangeet Chowfla)說，美國自己的資料非常明顯的顯示，美國教育環境給人的觀感是「不歡迎外國人」，這不是真空環境裡面的事件，是活生生的各國紛紛興起、足以取代美國的事實。