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未使用再生原料 環保團體施壓寶鹼

2019-10-16 12:22世界日報 記者胡玉立／綜合報導

全球最大跨國消費日用品生產商「寶鹼」(Procter＆Gamble)正面臨環保主義者施壓，要求這家知名品牌衛生紙和廚房紙巾的製造巨頭使用再生原料，起身做環保。

150多個環保團體要求寶鹼使用再生原料製造Charmin衛生紙和Bounty紙巾。目前這些紙製品有三分之一的紙漿原料來自加拿大北方原始森林；這片環繞北極圈的林地，是了解氣候變化的重要地帶。

寶鹼公司年度股東大會15日在俄亥俄州辛辛那提舉行，數十位環保人士在場外抗議。抗議者之一、自然資源保護委員會(Natural Resources Defence Council，NRDC)北方森林企業運動經理雪利．文雅德(Shelley Vinyard)表示：「衛生紙用了幾秒鐘就被沖掉，像寶鹼這樣的公司使用原始紙漿製造衛生紙，令人無法接受。」

NRDC在一封有150個環保倡議團體共同簽署的致寶鹼公司信函中指出，「寶鹼衛生紙只要有一半改用可回收材料，將就能大大降低貴公司的氣候義務。」

不過，寶鹼的回應是，不使用再生原料的原因很簡單：它不能製成優質衛生紙。該公司發言人在哥倫比亞廣播公司(CBC)Money Watch節目中說，寶鹼公司生產再生紙巾產品的經驗顯示，「大量再生纖維產品最後直接被丟到垃圾場掩埋。」

寶鹼承諾，會從管理良好的森林採購紙張；該公司認為，比起使用再生原料，這是更負責任的舉措。

辛辛那提大主教管區天主教社會行動(Catholic Social Action at the Archdiocese of Cincinnati)負責人馬斯格雷夫(Andrew Musgrave)，是另一位簽署致寶鹼信函的團體代表，他表示：「我個人購買再生廁紙是因為我們能夠做到，而且這麼做對地球有利。」

他指出，總部位於辛辛那提的寶鹼公司有「支持社區和社會正義」的歷史，他相信該公司有能力在不降低質量的情況下，轉向再生紙產品。

衛生紙
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