阿州Tongass森林保護地 川普擬開放逾半伐木

2019-10-16 12:21 世界日報 編譯 世界日報 編譯 孫梁 ／綜合15日電



Tongass森林保護地。取自推特 分享 facebook

阿拉斯加州的Tongass國家森林保護地是北美地區最大的溫帶雨林，而川普政府15日提議，將開放1670萬畝保護地的逾半用於伐木。

應阿拉斯加州長促進當地經濟的要求，川普總統指示國家森林局放鬆長期以來的伐木限制；但批評者指出，林地對保護鮪魚和旅遊業極為重要，前總統柯林頓2001年在卸任前制定了保護規定，禁止在林區修路。

國家森林局表示，開放林地伐木的環保影響報告本周將公布，如果執行，2001年的修路禁令將被廢止。

川普早有擴大Tongass林地的伐木計畫，國家森林局最初提議，廢止修路禁令可適用於近950萬英畝的林地；如今川普政府傾向把整個林地都用於開發。

國會規定，Tongass林地的570萬英畝地區為野生動物保護地，任何時候都不能開發。

Tongass地區位於阿拉斯加州東南部，擁有許多古老樹種，是大量野生動物的棲息地；小布希總統曾想改變柯林頓的修路禁令，但環保組織提控後，聯邦法院裁決繼續保護。

國家森林局表示，開放伐木的建議將有60天的時間收集公眾意見，最後由森林局和農業部做出最終決定。

川普與共和黨籍的阿拉斯加州長多次通話後，要求農業部長豁免Tangass林區的伐木限制。阿州的國會成員全是共和黨人，他們也要求川普擴大Tongass地區的開發。

伐木業占阿州東南地區的就業不到1%，而漁業和旅遊業分別是占8%和17%。

阿州朱諾市的一家環保律師事務所表示，他們將控告川普政府，表示「川普對Tongass林地的攻擊威脅到不可替代的國家資產，溫帶雨林的數百萬棵古樹對吸收碳排放發揮了巨大作用，幫助我們抵禦氣候變遷的危機。如果開放伐木，這個重要生態地區和野生動物保護地將不復存在。」