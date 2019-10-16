NASA全女性太空漫步 本周寫歷史

2019-10-16 12:20 世界日報 記者胡玉立／綜合報導



NASA首度全女性太空漫步任務改在本周執行。圖／美聯社 分享 facebook

由於國際空間站電源系統故障，美國太空總署(NASA)決定提前在17日或18日進行史上首度全部由女性太空人執行的「太空漫步」任務。負責執行此任務的兩位女太空人，分別是克莉絲汀．考克(Christina Koch)和潔西卡．梅爾(Jessica Meir)。

「太空漫步」任務自1965年開始至今半個多世紀以來，從未全部由女性太空人執行。NASA原訂3月首度執行「全女性太空漫步」，但任務執行前兩天才發現，指定的兩位女太空人都需要穿M號尺碼太空服，而M號尺碼只有一件，此項破天荒任務只能臨時喊卡。女性太空漫步衣「尺碼不全」的問題，現在已解決了。

NASA官員14日表示，新規畫的全女性太空漫步任務原訂於21日安裝新電池，但因為一個重要的電池電源控制器周末故障，任務必須提前進行。她們在17或18日的太空漫步任務，將是更換損壞的電源控制器零件。

每個新的鋰離子電池都需要一個調節電量控制器，其中一個控制器11日晚上沒有作用，因此三個新安裝電池有一個失靈。官員表示，更換電源控制器是性質普通的工作，是所有太空漫步員的培訓任務之一。

NASA指出，太空實驗室和六名乘員都很安全，所有科學運作都不受影響。NASA太空人上周曾進行兩次太空漫步任務，更換構成太空站太陽能網絡舊電池；要完成電池更換工作，還需要進行三次太空漫步。

原本準備在3月參與首度全女性太空人漫步任務的太空人麥克琳(Anne McClain)上推特發文表示：「我們有4位專業太空漫步員可以擔任這項艱鉅任務。太好了。這是一支A級戰隊！」

自1965年首次太空漫步至今，已有227位太空人參與太空漫步任務，其中只有14位是女性。梅爾將進行她的首次太空漫步任務，成為第15位女太空漫步員。所有女太空漫步員都是美國籍，只有一名例外。