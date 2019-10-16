女執行長之死 家人怨聖荷西警方

2019-10-16 03:27 世界日報 編譯組／聖荷西14日電



猶他州app開發公司執行長范倫蒂在聖荷西無故死亡。(死者之夫溫斯坦提供) 分享 facebook

33歲的美國猶他州鹽湖城app開發公司執行長被發現死在聖荷西街上，一部租來的車裡，而且可能已經死亡數日，親友悲痛之餘，也質疑聖荷西警方怠忽職守。

范倫蒂(Erin Valenti)是鹽湖城Tinker Ventures公司的執行長，她原本7日在Sand Hill Road見了以前的同事後，應搭機由聖荷西回去猶他州，但當天她和家人通電話就不太正常，說話很慢，而且毫無條理，之後就再無音訊，也沒有搭上原本訂好的飛機。家人立即報案，警方和范倫蒂通話，並去尋找她，但卻無法確定她的位置。

警方直到12日才在聖荷西6500 Bose Lane附近發現范倫蒂的遺體，離她最後已知所在約半哩路。

范倫蒂的父親說，家人把她租車的型號、車牌等資料全都告訴聖荷西警方，也報告了她異常的言行，還告訴警方她最後一通電話是在Almaden區撥打，警方卻毫不在意，直到10日才成案，還說她已是成人，可能只是離開幾天，根本沒有把搜尋她的下落當成要務。

范倫蒂的家人對警方不滿之餘，在臉書上成立「協尋范倫蒂」專頁，接獲灣區許多熱心人士的鼓勵和協助，找到她所租灰色SUV的正是其中一名義工，他朝車裡一看，發現後座上她的遺體。

范倫蒂家人還是不知道她的死因，她的先生溫斯坦(Harrison Weinstein)說她並無精神病史。警方未公布她去世的時間，也未說明她在車內究竟有多久。