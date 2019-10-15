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緊張了？ 川普痛批眾院彈劾調查不透明

2019-10-15 22:41聯合報 編譯張佑生╱即時報導

美國民主黨席次過半的聯邦眾議院頻頻邀集證人到閉門會議，針對總統川普打電話施壓烏克蘭總統的彈劾調查作證，似乎已經讓川普感到焦慮。川普15日早上推文痛批，民主黨舉行的「獵巫聽證會」毫無透明性，假如共和黨議員這樣做，早就被「假新聞」罵翻了。

川普說，許多被邀請去作證的人，他根本不認識，還能每個一作證就是9小時。

美國總統川普15日再度對民主黨開炮。法新社
美國總統川普15日再度對民主黨開炮。法新社
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