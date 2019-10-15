為閃動物開錯路 一家人誤闖美加邊境被警車團團包圍

2019-10-15 13:26 聯合新聞網 綜合報導



大衛一家不慎穿越邊境，被拘留在柏克縣的拘留中心。圖擷自 每日郵報 分享 facebook

英國一對兄弟及他們的家人到加拿大旅遊，在回飯店的路上為閃避一隻動物，不小心轉進沒有路標的道路，沒想到竟意外穿越美加邊境，頓時被邊境巡邏員逮捕。一行人被移送到賓州的居留中心，其中一位媽媽歲投書媒體向外界求援。

英國《每日郵報》報導，30歲的大衛（David Connors）及他的兄弟麥克（Michael Connors）和他們的妻兒一家七口到加拿大旅遊，某一晚開車前往溫哥華的路上時為閃避動物，意外轉進沒有標記的道路穿越了美加邊境，警車突然從四面八方出現，即便大衛一行人解釋他們只是想回酒店，但仍被逮捕並拘留。

一家人起初被告知很快就會被釋放，並與在美國的家人會合，之後卻被移送到位於賓州柏克縣（Berks）的拘留中心，並被分開到不同區域拘禁。大衛的妻子艾琳（Eileen Connors）表示，拘留所內的環境很糟，她和她的兒子還被全身扒光，暴露在寒冷的環境中。

艾琳透過律師坎布里亞（Bridget Cambria）發布的聲明中說道，她們在拘留所內被像罪犯對待，晚上每15分鐘就有人將手電筒照進牢房，她們受到了創傷，這是不對的。「在英國的美國公民絕對不會受到這種對待，因為那裏的人都被有尊嚴的對待。」美國移民及海關執法局正調查此事。