俄亥俄15日初選辯論 4人恐是最後一次登場

2019-10-15 14:05 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ／綜合14日電



民主黨將於周四舉行第五輪總統提名初選政見辯論會。 路透社 分享 facebook

有線電視新聞網(CNN)與紐約時報(NYT)主辦的民主黨總統初選提名人辯論15日即將登場，此次有12人參與這場唇槍舌戰，但對33%的參選人而言，這可能是他們最後一次登台辯論的機會。

這場在俄亥俄州奧特本大學(Otterbein University)舉行的辯論，包括被烏克蘭電話門波及的前總統白登，以及川普總統的彈劾調查相關的話題，預期都將成為這場辯論的焦點；而白登與聯邦參議員華倫和桑德斯三個民調最高的參選人誰可在這次交鋒後勝出，更備受矚目。

可能拿不到11月辯論門票的參選人包括前住房及城市發展部部長卡斯楚(Julian Castro)、聯邦眾議員蓋芭(Tulsi Gabbard，夏威夷州)、聯邦參議員柯洛布查(Amy Klobuchar，明尼蘇達州)、前聯邦眾議員歐洛克(Beto O`Rourke，德州)；下月辯論的募款和民調資格再次大幅提高，成為前述四人難以跨越的門檻。

民主黨全國委員會(DNC)要求參選人在DNC認可的提早投票州(愛阿華、新罕布夏、內華達和南卡羅來納)取得至少5%的初選支持，並在DNC批准的至少四個全國或初選州民調中取得至少3%支持；參選人可利用9月13日到11月13日公布的民調一決勝負。

卡斯楚和蓋芭迄今未達任一門檻，柯洛布查和歐洛克則已符合兩項標準的各一項。

如果在這場辯論表現良好，也將大幅增加參選人爭取下次參加辯論的機會。

最明顯的例子就是前副總統白登(Joe Biden)和聯邦參議員賀錦麗(Kamala Harris，加州)的6月辯論，賀錦麗在那場辯論中攻訐白登的校車計畫，白登難以招架；白登的多個民調支持率在那場辯論後從約30%跌至約20%，賀錦麗的支持率則攀至第二高，縮短兩人的民調差距。

卡斯楚最近也抨擊白登，未料造成反效果，不支持率一夕暴漲。

就現階段而言，失去辯論門票不代表競選告終；部分未參加辯論的參選人，有些人已退出選戰，也有人持續競選。