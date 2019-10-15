向富人拔毛！桑德斯、華倫 大打稅務戰爭

2019-10-15 14:03 世界日報 編譯 世界日報 編譯 郭宣含 ／綜合14日電



民主黨總統參選人聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)14日表示，他打算扭轉將企業稅從目前21%提高至35%，不准企業大量回購股票等措施。

桑德斯與對手華倫(Elizabeth Warren)皆極力主張提高富人稅；華倫近幾周一直在大打「稅務戰」，提出許多有關稅務計畫的進步派提議，鎖定美國最富有的公民，並向選民承諾更公平的經濟。

她本月初表示，她提出的計畫是最進步也最全面的勞工計畫，其中包含工會、基本時薪15元和國內勞工權益。

根據柏克萊加大經濟學者賽斯(Emmanuel Saez)和祖克曼(Gabriel Zucman)網站，若桑德斯當政，他們估計美國前400大富豪的有效稅率將從目前23%增至97.5%，華倫則會增至62%。

桑德斯在第四輪辯論提出的經濟政見，企圖扭轉川普總統有關企業的稅改；他的「企業責任與民主計畫」將除去稅務法規中許多稅務漏洞，並打擊海外避稅天堂；他也呼籲讓企業董事會更民主化、禁止企業回購股票並提高企業多元化。

桑德斯談到他的計畫時指出：「這些貪婪企業執行長操弄稅務法規、扼殺市場競爭，並且擊潰美國勞工與社會的生活與力量，這些情況已存在太久。他們利用殘破的競選財務系統逃稅，其中有些大額競選捐款可讓你在任何政客面前說上話。」

根據桑德斯競選官網，這項計畫可提供勞工在任職公司有一分所有權股分、打破腐敗的企業合併與壟斷，最終使企業有公平分配成果；他的競選官網承諾：「桑德斯成為總統時，我們將永久終結企業貪婪破壞國家的局面。」