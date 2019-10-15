民主黨震撼彈？ 白登陷苦戰 彭博思考再戰

2019-10-15 13:58 世界日報 記者顏伶如／綜合報導



由於白登近日受挫，代表民主黨內溫和派力量降低，引發外界擔心。原先已宣布不參選的前紐約市長彭博，傳出有意重披戰袍，出馬參加初選。 美聯社 分享 facebook

民主黨2020年黨內初選，原本看好的前副總統白登(Joe Biden)氣勢下沈，和麻州聯邦參議員華倫(Elizabeth Warren)纏鬥的局面，但前紐約市長、億萬富豪彭博(Mike Bloomberg)近幾周動作頻頻，被認為是一旦白登退選，就會跳出來參選的民主黨溫和派代表人物。

吐露正重新思考投入選戰

財經頻道CNBC報導，消息人士透露，彭博最近對友人表示，看到白登碰上華倫選得頗為吃力，讓他重新思考自己拒絕參加2020年黨內初選的決定是否正確。

一名知名人士說：「如果白登出局的話，彭博就會跳下來選。」不過，到目前為止，白登並沒有絲毫打算退選的跡象。

據報導，不管77歲的彭博最後是否加入民主黨初選，他與華倫勢將攤牌；長久以來，彭博一直是民主黨對華倫批評最多的黨內同志。

有名又有錢的他仍在觀望

面對外界詢問，彭博的公開說法是「仍在觀望中」，不過他的身邊友人則透露，唯一可能促成彭博參選的可能，就是白登因為財產嚴重縮水，被迫在初選登場之前或初選登場後不久便黯然退選。在這種情況下，彭博將成為民主黨參選人當中，極少數擁有高知名度、足夠選舉資金的溫和派。

今年9月間，福斯商業網(Fox Business)報導，彭博並沒有組織任何政治顧問團，對於是否參加2020年大選始終抱持開放態度。

根據富比世(Forbes)雜誌估計，彭博個人淨資產約510億元，如果真的參選總統，他計畫砸下1億元以上做為選舉經費。

一名彭博友人接受CNBC訪問時說，選總統應該是彭博想做的事，「這點他從來都沒有避談過。」

白登若不退 彭博就不會選

不過，這名友人也說，除非白登退選，否則彭博並不會跳出來。

擔任三任紐約市長期間，彭博曾經是共和黨員，也曾經是無黨無派的獨立候選人，2018年期中選舉之前的一個月，他才登記成為民主黨員；當時民主黨在期中選舉獲得大勝，彭博則是民主黨的重要金主。

彭博曾表示，如果要角逐2020年總統的話，願意以民主黨員的身份參選。